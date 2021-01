En una semana estarán los 8 cortes también en Comodoro

El presidente Alberto Fernandez acordó con cámaras de frigoríficos, carnicerías y supermercados una canasta de precios máximos para comercializar ocho cortes de carne a valores más bajos que los actuales.

El programa funcionará en cuatro supermercados de Comodoro Rivadavia a partir del próximo miércoles. Así lo aseguró Pablo Francavilla, subsecretario de Transparencia de Comodoro Rivadavia, en diálogo con El Patagónico.

La Anónima, Carrefour, Jumbo y WalMart ofrecerán el kilo de vacío a 499 pesos , matambre a 549 pesos, tira de asado a 399 pesos, tapa de asado a 429 pesos, cuadrada y bola de lomo a 489 pesos, falda a 229 pesos, carnaza 359 pesos y roastbeef a 399 pesos.

“El Gobierno nacional publicó los cortes de carne que tendrán precios máximos que se venderán en más de 1.600 bocas de distribución en todo el país. Son ocho cortes de carne que en promedio tienen un descuento, al precio que tenían en diciembre, de un 15% y se van a comercializar en días específicos: los tres primeros miércoles de cada mes y los fines de semana: sábado y domingo”, explicó Francavilla.

La iniciativa contará con un espacio determinado, como sucede con los Precios Cuidados.

Francavilla también destacó que los supermercados deberán cumplir con un stock mínimo y será una decisión de ellos si sobrepasan ese límite. “El stock se fijará a nivel global y después se va distribuyendo a las diferentes bocas de expendio”, aseguró el funcionario municipal y manifestó que el próximo miércoles ya debería estar funcionando el programa en Comodoro.

DENUNCIAS POR ALTOS PRECIOS

Además, el subsecretario de Transparencia se refirió a las denuncias que se reciben por los altos precios en los comercios locales.

“Son muchas las denuncias que recibimos pero muchas veces es por comercios que no están regulados, por lo que no podemos actuar. Actuamos por comercios que sí están regulados para que cumplan con la normativa que es la exhibición de precios, recibir tarjetas de débito, que no haya recargo cuando las compras sean en un pago con tarjeta de crédito y esa normativa es la que regulamos en los almacenes, carnicerías, supermercados chinos”, subrayó.

“Recibimos denuncias de que los precios son muy altos pero no tiene una regulación específica, como son los grandes supermercados que sí deben cumplir el programa de precios máximos”, aclaró.