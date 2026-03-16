Encuesta nacional refleja fuerte caída en la imagen de Milei

Un relevamiento de la consultora Zuban Córdoba realizado en marzo de 2026 indica que la desaprobación a la gestión de Javier Milei creció de manera sostenida y supera ampliamente a la aprobación.

La última medición de opinión pública a nivel nacional muestra un deterioro marcado en la valoración social del presidente Javier Milei. De acuerdo con el informe difundido este mes, el rechazo a su gestión alcanzó el 58,7%, mientras que la aprobación se ubicó en el 35,4%, configurando una diferencia superior a los 20 puntos porcentuales.

El estudio advierte que el impulso político que el oficialismo había logrado tras las elecciones legislativas de octubre de 2025 perdió fuerza con el correr de los meses. En ese contexto electoral favorable, la administración nacional había logrado acortar la distancia entre respaldo y desaprobación, acercándose a un escenario de mayor equilibrio. No obstante, esa tendencia comenzó a revertirse hacia fines del año pasado.

En la evolución de los datos se observa un desgaste progresivo en la imagen presidencial. En diciembre de 2025 la desaprobación se situaba en 49,6%, pero en el primer trimestre de 2026 registró un incremento cercano a los diez puntos. En paralelo, la aprobación, que había alcanzado el 48,8% tras los comicios, descendió hasta niveles cercanos a un tercio del electorado.

Desde la consultora vinculan este retroceso a la persistencia de dificultades económicas y al impacto que generaron en la opinión pública nuevas denuncias por presuntos hechos de corrupción. Según el análisis, estos factores habrían erosionado el apoyo de sectores moderados que habían acompañado al Presidente luego de la victoria legislativa.

Otro dato relevante es el crecimiento del segmento de indecisos. La categoría “No sabe” pasó del 0,1% al 5,9%, lo que sugiere que parte del electorado que antes expresaba una posición definida ahora manifiesta dudas o escepticismo respecto del rumbo de la gestión.

Con este panorama, el informe concluye que el escenario político se vuelve cada vez más desfavorable para Milei. La amplitud de la brecha negativa y su persistencia en el tiempo plantean un desafío significativo de cara al corto plazo, especialmente si no se perciben mejoras en las variables económicas y sociales.