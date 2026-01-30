Entregan primeras habilitaciones a emprendedores turísticos

En lo que será la Estación Náutica, se entregaron este jueves las primeras actas de habilitación del Registro Municipal de Emprendedores Turísticos.

El gerente Ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, celebró el avance al expresar que “entregar las primeras habilitaciones del Registro Municipal de Emprendedores Turísticos es un paso histórico que consolida este hito alcanzado a través de esta ordenanza que viene a reconocer, regular y potenciar a nuestros emprendedores turísticos, especialmente aquellos que no estaban contemplados en las normativas del Ministerio de Turismo de la provincia del Chubut”.

Luego, el funcionario acotó que “por primera vez y gracias a un trabajo articulado entre el Ejecutivo Municipal, Comodoro Turismo y el Concejo Deliberante, disciplinas como el Stand Up Paddle y la natación en aguas abiertas cuentan con habilitación, respaldo y proyección turística en la ciudad”.

ESTACION NAUTICA EN LA COSTANERA

Este progreso se complementará con la instalación de la Estación Náutica en la Costanera, un espacio estratégico que transformará el uso del sector, mejorando la circulación de vecinos y turistas.

“Decimos que son acciones que marcan un antes y un después para Comodoro. Nos enorgullece ir viendo los frutos del trabajo sostenido que nos marcó el Plan Pioneros que comenzamos hace 5 años, cubriendo demandas concretas que necesitaban respuestas. Ordenar es impulsar crecimiento y oportunidades”, destacó Carrasco.

LOS PROTAGONISTAS

“Mi nombre es Sabrina, soy instructora de Stand Up Paddle. Mi emprendimiento se llama Kai SUP Patagonia. Nosotras empezamos a trabajar con el Ente de Turismo en 2022, en el marco del Plan Pioneros 2030, a través de capacitaciones y formaciones. Ante la falta de una regulación provincial o nacional, se trabajó desde el área municipal para generar una normativa que permita regular las actividades náuticas y habilitarnos como prestadores turísticos. Hoy lo que logramos es esto: haber realizado los trámites, el trabajo y la capacitación necesaria para brindar a usuarios locales y turistas un servicio de calidad”.

Por su parte, Rodrigo de Maui Escuela de Nado, expresó que “recibir esta certificación es muy lindo, te da mucha alegría, se me pone hasta la piel de gallina que haya pasado esto porque primero lo veía como imposible y hoy vemos efectivamente que se está abriendo más la puerta turística de actividades en nuestra playa”.