Enzo Fernández: afirman que lo están "enloqueciendo"

El entrenador Roger Schmidt no tuvo tapujos a la hora de apuntar contra Chelsea por la negociación que entablaron con el mediocampista argentino. Al mismo tiempo, reconoció que el ex River será castigado.

El tema ya es una de las grandes novelas del mercado de pases europeo que mantiene en vilo a las diferentes partes involucradas. Enzo Fernández llegó en silencio al Mundial de Qatar, pero explotó todo su potencial con la selección argentina y se transformó en una de las estrellas del equipo campeón del mundo. Los interesados por su ficha se multiplicaron alrededor del planeta, pero fue el Chelsea el que apretó el acelerador para sacarlo del Benfica. Si bien en los últimos días parecía que todo se encaminaba a su mudanza rumbo a Inglaterra, en las últimas horas estalló el conflicto definitivamente entre las entidades.

El entrenador de la institución portuguesa, Roger Schmidt, encabezó una explosiva rueda de prensa en la que se refirió al tema y no tuvo pelos en la lengua para referirse al rol de los Blues: “Hay un club que quiere al jugador, que sabe que no lo queremos vender, que intenta poner al jugador de su parte cuando sabe que la única forma de conseguirlo es pagando la cláusula. La situación es muy clara. Lo que está haciendo ese club para intentar fichar a Enzo es una falta de respeto al Benfica. No puedo aceptar lo que están haciendo. ¡Intentan volver loco al jugador! Fingen que van a pagar la cláusula y luego dicen que quieren negociar... Creo que esa no es la forma de que dos clubes tengan buenas relaciones”.

El conductor del plantel debió sentarse ante los medios porque su equipo deberá recibir este viernes al Portimonense en el Estadio da Luz por la 15ª fecha de la Primeira Liga que tiene al Benfica como puntero. “Enzo es un buen tipo y un jugador extraordinario, queremos que se quede, la situación no es fácil. Jugó el Mundial, ganó el Mundial, tuvo ofertas, hay mucho dinero en juego. Es un jugador joven, esto es confuso, todos lo entendemos. Pero es una excelente persona”, afirmó el DT.

Y fue contundente de cara al futuro: “No lo queremos vender, ni yo ni el presidente. La gente sabe que hay una cláusula de rescisión”.

Si bien Enzo Fernández ya jugó un partido para su club tras el Mundial, existe un gran conflicto en torno a su figura porque decidió desoír las prohibiciones de la directiva y viajó a Argentina para pasar las fiestas. Luego de perderse dos entrenamientos, Schmidt anunció que será castigado aunque no aclaró cómo será esa sanción: “No estaba autorizado para ir a Argentina, no es aceptable, habrá consecuencias, yo no diré cuales”.