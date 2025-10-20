Se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal de Caleta Olivia y presenta una herida de bala en la cabeza. Su cuadro clínico es delicado.

Es crítico el estado de un joven baleado en Caleta Olivia

El violento suceso se registró alrededor de las 21:00 del domingo en una calle del barrio 17 de Octubre, lindante con el barrio Golfo San Jorge (zona sureste de ejido urbano) y la víctima fue identificada como Nahuel Marcial, de 18 años.

Por causas que se tratan de establecer, fue agredido por al menos dos sujetos que se movilizaban en un automóvil y uno de ellos extrajo un arma de fuego disparándole un balazo en la cabeza, tras lo cual dieron a la fuga.

Tras ser alertada, la policía llegó en contados minutos y mientras el herido era trasladado de urgencia a la guardia del nosocomio, un testigo del hecho de sangre aportó las características del rodado.

De manera inmediata se inició un rastrillaje por toda la ciudad, incluyendo rutas de acceso y se ubicó a un vehículo que había volcado.

Si bien el mismo respondía a las con las características aportadas por el testigo, se constató que no era el que estuvo involucrado en el ataque al joven.

Pudo saberse también que el mismo presenta un orificio de bala con salida, pero por ahora no se conoce el calibre, en tanto que personal de la División de Investigaciones se encuentra inspeccionando registros de cámaras de video para identificar a los sospechosos y el auto en que escaparon.