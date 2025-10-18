Encuentro Peronista celebró el Día de la Lealtad

El nuevo sector político del PJ de Caleta Olivia celebró el viernes con un masivo acto el 80º aniversario del Día de la Lealtad.

“Encuentro Peronista” tiene como principal referente al secretario general del gremio de Camioneros en Santa Cruz, Sergio Sarmiento, quien fue el orador central en el encuentro partidario que tuvo lugar en la sede del Centro de Residentes Salteños, siendo precedido en su discurso por integrantes de las ramas juvenil y femenina de este sector que se distanció de la tradicional estructura partidaria local y provincial.

La emblemática que evoca al 17 de Octubre de 1945, cuando miles de obreros marcharon por las calles de Buenos para exigir la libertad del entonces coronel Juan Domingo Perón dando origen el Movimiento Nacional Justicialista, fue motivo de reflexión en la ciudad del Gorosito.

“Encuentro Peronista” se gestó luego de que el sector gremial -una de las bases de militancia- no fuera tenido en cuenta en el armado de las recientes candidaturas a diputados nacionales y uno de los principales referentes marginados fue precisamente Sarmiento.

No obstante, el dirigente sostuvo que no era su persona la que fue dejada de lado, sino “el propio movimiento obrero, que es el que conoce en profundidad las necesidades de la gente de trabajo y fue reemplazado por meros políticos elegidos desde muy lejos de esta provincia”, en alusión al sacerdote Juan Carlos Molina.

En ese sentido, el sindicalista sostuvo que deben ser los representantes de los trabajadores los que tendrían que ocupar los sitios donde se toman “las grandes decisiones para el beneficio de las mayorías populares”.

Por tal motivo, dijo que es necesario “volver al verdadero peronismo que todos anhelamos porque, caso contrario, pasa lo que está pasando ahora: un país devastado en el que se han perdido millones de puestos de trabajo”.

Sarmiento concluyó que “por ello, nosotros tenemos que empezar a ser protagonistas del cambio y, le moleste a quien le moleste, haremos que el peronismo vuelva a ser el peronismo de los trabajadores” puntualizó.

En ese sentido, sostuvo que “es imperioso dar participación y entusiasmar a la juventud trabajadora para que participe en política porque si no la gente es engañada por pseudos dirigentes y termina votando a un pelotudo como el que nos está reventando”, en clara alusión a Javier Milei.