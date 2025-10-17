El difícil contexto económico que impacta de sobremanera en la venta de productos de regalería motiva que comercios de diferentes rubros de Caleta Olivia instrumenten promociones por el Día de la Madre.

El comercio apela a promociones en ventas por el Día de la Madre

Se espera que mañana sábado se produzca la mayor afluencia de clientes para comprar una amplia gama de obsequios que se ofrecen sobre todo en tiendas, chocolaterías, farmacias, zapaterías, casas de electrodomésticos y de aparatos electrónicos.

Las carnicerías no están exentas de la expectativa ya que en numerosos hogares hay previsiones de un asado familiar para agasajar a las madres e incluso este viernes se notó un leve repunte de ventas callejeras, al tiempo que por redes sociales se replican ofrecimientos de empanadas caseras y otras exquisiteces.

El Patagónico realizó una breve recorrida por locales de la zona céntrica, constando en principio que en una farmacia hay numerosas promociones de productos de perfumería y cosmética que se pueden abonar en varias cuotas y sin interés.

En la sucursal de una tradicional cadena de zapaterías, los clientes que adquieran una cartera con un valor superior a los 50 mil pesos, tienen un descuento del 30 % en algún calzado.

Por otra parte, las tiendas deportivas son muy visitadas ya que en el curso de los últimos años se evidenció una notable incursión de mujeres de todas las edades en disciplinas tales como natación, fitness, running, boxeo, artes marciales y otra variedad que se practican en los gims.

Los artículos más suntuosos como el caso de los teléfonos celulares no pierden vigencia para convertirse en regalos, pero debido su costo varios comercios acuden al “plan canje” recibiendo los apartados usados y otorgan interesantes líneas de financiación para los nuevos.

En la vía pública aparecieron varios e improvisados stands, entre ellos el de venta de una reconocida marca de ollas y sartenes.

MADRES1 Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico.

MADRES2 Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico.