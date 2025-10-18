Inauguran Biblioteca de la Juventud Peronista

El acto se realizó en la sede del Consejo de Localidad del PJ de Caleta Olivia.

El acto político también hizo propicio para que varias agrupaciones y unidades básicas presentaran exposiciones de fotografías, boletas electorales, afiches de campañas, banderines y merchandising (gorros, remeras y emblemas) que forman parte de su historia partidaria.

Entre los referentes adultos de este sector peronista se encontraban presentes María Ester Labado, Rubén Contreras, Carlos Aparicio, Irene Quinteros, Lucia Rementería y Sandra Díaz.

La biblioteca de referencia contiene no solo bibliografía relacionada con el Movimiento Justicialista sino también de diversos géneros literarios, incluso infantiles. La misma se creó por iniciativa de la rama juvenil del partido y lleva el nombre de “Canca” Gullo, en homenaje al dirigente político peronista y sociólogo Juan Carlos Dante Gullo, quien fuera dirigente de la JP nacional en la década del 70 y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, falleciendo a la edad de 71 años en 2019.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo de una de las integrantes de la rama juvenil caletense, Nayra Cabrera, quien destacó que “al pensar en el nombre de la biblioteca, decidimos ponerle el nombre de alguien verdaderamente leal. Es por ello que elegimos a Dante ´Canca´ Gullo porque queremos rescatar la historia de aquellos dirigentes que formaron este movimiento”.

Recordó además que en 1973 “acompañó la campaña de Héctor Cámpora e incluso llegó a convertirse en hombre de confianza del general Juan Domingo Perón”, siendo uno de los dirigentes proscriptos y detenido luego de la muerte del máximo líder del justicialismo. El “Canca” Gullo recién pudo recuperar su libertad en las postrimerías de la dictadura militar.

Posteriormente, manifestó que “no es fácil desde nuestra juventud hablar de lealtad porque, a diferencia de muchos de los aquí presentes, la vida no nos puso muchas pruebas para comprobar si nuestra lealtad es de verdad”.

No obstante, Cabrera resaltó que “yo sueño con seguir levantando la bandera de la justicia social y con la verdadera libertad para cada argentino y argentina porque nadie puede ser libre verdaderamente si vive sin dignidad”.

En ese sentido, la dirigente hizo referencia a quienes traicionaron al movimiento justicialista señalando que “niegan hoy a Milei en un tweet, y mañana se los ve mandando a votar en contra de que nuestros pibes puedan estudiar. Traicionaron todo lo que creían, el movimiento que querían y, lo que es peor, al pueblo que usaron para llegar adonde están”.