"Es la peor tragedia ambiental en 20 años", aseguran las autoridades

Las condiciones climáticas adversas favorecen el avance sin control de las llamas. Evacuaron dos localidades y hay una tercera en alerta.

El fuego en el extremo norte de Chubut avanza sin control. Las condiciones climáticas extremas, con una sequía histórica, temperaturas elevadas y viento, dificultan el combate de las llamas que avanzan hacia las zonas pobladas.

“Es la peor tragedia ambiental en 20 años” aseguró Abel Nievas, secretario de Bosques de la provincia de Chubut.

La situación se focaliza únicamente en la provincia de Chubut, mientras que en Bariloche y El Bolsón –dentro del territorio rionegrino– no se registran incendios y la temporada de verano se realiza con normalidad.

El incendio, que comenzó el 5 de enero pasado, consume cientos de hectáreas de vegetación autóctona, bosques implantados y vegetación baja. Este jueves, las autoridades cortaron la circulación de vehículos en la ruta 40 debido a que uno de los flancos cruzó la traza entre las localidades de Epuyén y El Hoyo, y ordenaron la evacuación de la primera de esas localidades.

A las 8 de este viernes, la ruta fue habilitada para el tránsito vehicular. El fuego comenzó cerca de una ruta provincial, en inmediaciones de Puerto Patriada, una villa turística situada en una de las márgenes del lago Epuyén y no una localidad, como afirmó el diputado nacional César Treffinger.

En ese lugar, diez viviendas fueron arrasadas por el fuego y el pueblo fue evacuado por prevención. Entre todas las poblaciones, hubo más de 3 mil evacuados en pocos días.

INDICIOS DE INTENCIONALIDAD

La fiscal general a cargo de la investigación, Débora Barrionuevo, aseguró que existen múltiples indicios que permiten presumir que el foco ígneo fue intencional.

La funcionaria judicial explicó que el perito de incendios trabajó en el lugar el martes 6 de enero, un día después del inicio del siniestro. “El inicio del incendio fue aproximadamente a 300 metros del camino, sobre una loma, en un bosque, no fue sobre la ruta ni en un lugar cercano a viviendas”, especificó, y aclaró que trabajan para determinar qué tipo de combustible se utilizó para iniciarlo.

Además, Barrionuevo confirmó que en ese sector “el perito pudo ubicar el foco inicial y con su instrumental detectó la presencia de combustible”, aunque aclaró que aún resta determinar de qué tipo se trata. “Vamos a establecer si es nafta, gasoil, aceite u otro líquido acelerante, una vez que estén los resultados de las pericias y de las muestras de suelo tomadas”, señaló.

Y aunque el gobierno nacional atribuye el desastre ambiental a la existencia de grupos radicalizados identificados como comunidades mapuches (“doctrina Bullrich”), desde la Cámara de Comercio provincial advirtieron sobre intereses económicos de particulares (ver aparte).

PODRIAN EVACUAR EL MAITEN

Durante la madrugada de este viernes, el municipio de El Maitén, localidad ubicada a 15 kilómetros en línea recta del lugar donde está la cabeza del incendio, aconsejó a los pobladores que estén preparados para una posible evacuación.

Las poblaciones de El Coihue y Buenos Aires Chico están en alerta por el avance del fuego. El gobierno local puso a disposición un gimnasio municipal para recibir a los potenciales evacuados, aunque por ahora la medida “es preventiva”.

Los siete medios aéreos que están a disposición del combate no pudieron operar el miércoles, mientras que el jueves sólo lo hicieron durante un lapso breve porque por una inversión térmica, la columna de humo quedó suspendida sobre el incendio y dificultó la visibilidad.

El Boeing 737 Fireliner del gobierno de Santiago del Estero, con capacidad de descarga de 15 mil litros, realizó un lanzamiento en la zona de Epuyén aunque no pudo seguir operando por ese factor climático.

Los coordinadores del siniestro confían en que este viernes las condiciones serán mejores para garantizar su operación y la de otros medios aéreos de menor capacidad.

EN LOS ALERCES

En paralelo, otro siniestro similar pone en vilo a poblaciones del Parque Nacional Los Alerces. Se trata de otro incendio que afecta una zona de reserva en el extremo norte de Chubut.

El fuego comenzó en diciembre pasado, fue contenido pero se reactivó por la sequía y las temperaturas elevadas.

Parques Nacionales informó que el objetivo de los brigadistas ya no es tratar de detenerlo, sino que se enfocan en la preservación de poblaciones ubicadas dentro de la jurisdicción federal.

“Los trabajos planificados se mantienen enfocados en proteger la vida y los bienes de las personas, con una estrategia interjurisdiccional en coordinación permanente con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la Provincia del Chubut” informó Parques Nacionales, a través de un comunicado.

En ese incendio trabajan combatientes del Parque Los Alerces y también de los Parques Nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín, y de la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut.

La temperatura en la región rondó los 29 grados, con una humedad mínima y fuertes ráfagas de viento. Esas condiciones podrían extenderse hasta mediados de la semana próxima, cuando se estima una precipitación de lluvia que podría contribuir para aplacar la voracidad del fuego.

En estas condiciones extremas, el operativo se enfocará durante las próximas jornadas en la protección de viviendas de los pobladores, la infraestructura de los prestadores turísticos y las estructuras operativas del Parque Nacional Los Alerces.