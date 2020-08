"Es una bocanada de oxígeno para mis hijas que vivieron ese calvario"

El exjefe de la Policía del Chubut, Juan Luis Ale, este jueves fue declarado culpable por los delitos cometidos contra dos menores y el próximo 31 de agosto se conocerá la pena que le corresponde.

El tribunal integrado por los Dres. Gustavo Castro, Marcelo Orlando y Marcela Pérez, declaró por unanimidad, que Juan Luis Ale es autor materialmente responsable del delito de abuso deshonesto contra M.F.M, y del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, en perjuicio de M.B. M.

LM, después de conocer la sentencia de culpabilidad, expresó que “hoy puede ser un buen día” y recordó que “la verdad que a mí esta noticia me cayó en Comodoro, cuando estaba trabajando en Newbery y tuve tanto apoyo, porque tal vez en ese momento no salió a la luz, pero ¿cómo mi corazón no va a estar en Newbery? si me ayudaron un montón”.

Después de conocerse públicamente la noticia, L.M aseguró que desde el club comodorense “me ayudaron un montón. Ese vestuario de Newbery me ayudó a salir adelante”.

Tras conocer la sentencia, el padre de las victimas indicó que “es como una bocanada de oxígeno para mis hijas que vivieron ese calvario, y para mi exmujer también que vivieron esa situación. Hoy se hizo Justicia” aseguró. “Uno quiere ser vehículo para muchas mujeres, personas, que no se animan o descreen en la Justicia”.

“Es un trauma que no se cura, sino que se alivia” reflexionó - en La Petrolera- “es tan dañino, es un asesinato que se hace a la edad de 9 y 10 años y en forma reiterada” y “la Justicia nos escuchó, mis hijas sino hubiese sido por los profesionales; psicólogos, psiquiatras, tal vez no hubiesen podido llevar a cabo esta denuncia. No sé el destino que hubieran tenido”.

Más adelante, el padre de las victimas sostuvo que “hoy no tengo alegría, porque es mucho dolor, sufrimiento de mis hijas. Yo las vi en crisis y en esos momentos no sabes que pensar de la vida” y “esta la bronca, la ira que quiere expresarlo y no puede. Y esto le pasa a un montón de gente, mujeres, chicas, por eso hay que escucharlas”.

“¿Cómo se previene esto? Y yo te digo; no rompiendo el vínculo familiar. Y ahí entra el mea culpa y las tiene que expresar. Yo tengo culpa” admitió con mucho dolor L.M. “Siempre se tiene que estar alerta”.

“Esto es un alivio. Es una Justicia, para ellas también va a ser bueno porque cierta bronca, ira se disipa, porque dicen al menos voy a creer en la Justicia, yo también” pero “el daño ya está hecho y hay que evitarlo” cerró.