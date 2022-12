Escuela especial podría quedarse sin el 90% de la matrícula

Distintos referentes de la Comarca Andina se convocaron este viernes en la plaza Antiguos Pobladores de El Hoyo para conmemorar el Día de la Discapacidad, en donde hicieron visible la preocupante situación de la Escuela Especial Nº 522 de Las Golondrinas.

Al respecto, Ignacio Albarracín, padre y docente del establecimiento en cuestión, confirmó que hay una amenaza concreta de quitarles cerca del 90% de la matrícula de estudiantes. “Se habla de esto porqué están queriendo equiparar lo que es la educación primaria común con la especial, y donde hay una cuestión con las edades”, indicó al dialogar con la prensa, según publica Radio 3.

“Acá no se está entendiendo que las edades cronológicas no tienen nada que ver con las edades emocionales de los chicos. Pretenden que haya sólo primaria y secundaria, y de este modo todos los que sean mayores de 18 años se quedan afuera”, lamentó.

En la misma línea, precisó que en la actualidad la matrícula de la Escuela Nº 522 es de 50 estudiantes y contó que “la gran mayoría son mayores de 18 años, pero no han sido egresados de la escuela porqué acá no hay posibilidades de que tengan una inserción laboral e incluso cultural o deportiva. Es muy compleja la situación y están queriendo bajar una ley que si se aplica en las ciudades donde hay múltiples ofertas para los chicos. Sin embargo, en este caso en la Comarca no puede ser”.

Cuestionó además que está decisión política buscan llevarla adelante sin proponer ninguna otra alternativa para los chicos mayores de 18 años. “El tema es que se copian modelos de otros países que tienen otro tipo de organización. En cambio, nosotros tenemos la particularidad de que en nuestra escuela se han recibido chicos de más de 24 años que estuvieron en la Meseta y que por distintas situaciones se quedan solos y vienen a la escuela. Pasa lo mismo con las personas que pierden la visión siendo adultos, ya que la escuela los absorbe porque no hay otra posibilidad para ellos”, manifestó.

“Si se cumple esto los chicos se van a quedar en sus casas. Como educadores y trabajadores de la escuela especial, laburamos para que a los chicos realmente se los incluya”, aseveró Albarracín y sentenció: “mediante nuestra lucha, logramos que esto se visibilice y que de alguna manera los chicos tengan mínimamente una vida social digna. Si esto se concreta vamos a volver para atrás, ya que los chicos no tienen una oferta si tienen más de 18 años”.

Por su parte, Selva, que es docente del taller de cerámica, comentó que “a la tarde en esta escuela funcionan talleres de formación integral, iniciativas que proyectan a los chicos para una futura vida laboral. Son de herrería, carpintería, cerámica, jardinería y panadería. Son talleres que funcionan, que producen y que sustentan con la misma venta de las cosas que producen los chicos”.

En cuanto a la posible reducción de la matrícula, la docente dijo que de concretarse “estos chicos que egresarían, que son un montón, se quedarían sin posibilidades de acceder a otro lugar. Nos parece muy aberrante e inhumano que sea en esta instancia del año y que la directiva sea egresar a todos en tres semanas”.

“Nuestra postura es que así no es la manera y pedimos una prórroga para pensar durante el próximo año otras alternativas y preparar a los chicos para esto”, concluyó Selva.