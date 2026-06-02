Uno de los tíos de Agostina Vega habló sobre la investigación y consideró que hay más personas involucradas en el crimen de la adolescente.

“Acá hay más gente involucrada, gente de poder, gente de plata. No vamos a descansar con mi familia hasta conseguir justicia. Lo que le hicieron no tiene perdón, me la mataron como a un perro”, expresó el tío de Agostina Vega en diálogo con TN.

Además, apuntó contra Claudio Barrelier, el único imputado en la causa. “Quiero que pague este hijo de p... por lo que le hizo a mi sobrina. Quiero que investiguen a todos, a la madre, a la familia de él, a todos", señaló. Y agregó: “Acá alguien mató salvajemente a mi sobrina, a una nena. Pido justicia por la impunidad con la que se manejan estos guasos”.

Visiblemente afectado, manifestó su enojo por la brutalidad del hecho. “No quiero imaginar lo que debe haber sufrido. Una impotencia de que se abuse así de los niños. Ahora todos salen a hablar, dejen de usarnos”, sentenció.

Por otra parte, recordó que este martes habrá una suelta de globos en el colegio de Agostina. “Pedí hablar con los compañeritos, antes del homenaje, para decirles que se cuiden, que no publiquen tantas cosas en las redes”, comentó.

Minutos después llegó Miguel, el abuelo de la joven, y compartió que ahora son parte querellante en la causa que investiga el femicidio de su nieta. Asimismo, en línea con lo que dijo el tío, anticipó que se esperan nuevas detenciones. “Están investigando el tema de otros cómplices. Sabemos que esta cosa que está detenida no actuó solo”, sostuvo.