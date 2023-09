Este jueves no circulan colectivos de Rada Tilly

El vocero de la UTA en Comodoro Rivadavia, Alejandro Quintero, se refirió a la situación del transporte público de la empresa Expreso Rada Tilly, que no abonó la totalidad de los sueldos de los trabajadores y por ese motivo se anunció un paro para este jueves.

Sobre la medida de fuerza que se decidió, dijo el sindicalista en LaCienPuntoUno que “nosotros mañana vamos a hacer un cese de actividades en el Expreso Rada Tilly ya que la empresa no está cumpliendo con los salarios de los compañeros y solo pagó el 20% de los sueldos de este mes. El mes pasado tuvimos ese mismo problema; fuimos a una medida de fuerza y mágicamente apareció la plata. Vienen acumulando deudas de meses anteriores. Hemos dado un changüí para que se ponga a tono, pero no es así y solo le mandaron un mail a un compañero diciendo que Provincia va a depositar entre jueves y viernes. Son más de 20 familias que están esperando su sueldo después de trabajar todo el mes”.

Luego, Quintero acotó que “somos flexibles, pero llega un momento que uno se cansa. Los choferes están enojados porque quieren cobrar su sueldo y tienen miedo de reclamar. Mañana los colectivos no van a salir hasta que se pague”.

Consultado sobre la respuesta que dio la empresa, señaló: “Dicen que es Provincia la que se retrasó con el pago. La gerencia debería tomar cartas en el asunto e ir gestionando para no llegar a este problema. Las cuentas y los servicios de la gente no esperan y los choferes no cobraron ni la mitad de su sueldo; es una situación insostenible. No creo que la solución llegue hoy, pero esperamos que se resuelva mañana y se pueda brindar el servicio normalmente”.

Por último, Quintero habló sobre la situación en Comodoro Rivadavia: “Estamos complicados, pero bien. Sabemos que está complicada la situación de los subsidios, pese a que el Municipio cumple, pero hay cosas que no va a poder cubrir”.