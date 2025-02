Este viernes se sorteará el jurado para el juicio por el femicidio de Tamara Silva

Tamara Silva desapareció en la madrugada del 9 de mayo de 2023, tras haberse reunido con el imputado. Su cuerpo fue encontrado tres días después, el 12 de mayo, en un camino entre Playa Paraná y Cerro Avanzado. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue un golpe contundente en la cabeza.

Por este crimen, Hernán Solvas enfrenta la imputación de femicidio, cuya pena es prisión perpetua. Sin embargo, la defensa del acusado ha intentado modificar la calificación legal a "homicidio simple", que contempla penas de entre 8 y 25 años, en un intento de reducir la posible condena.

La Fiscalía sostiene que cuenta con pruebas contundentes que incriminan al imputado, entre ellas registros de cámaras de seguridad, testimonios de testigos y evidencia forense que vincula directamente a Solvas con el asesinato.

El rol crucial del juicio por jurados

La selección del jurado popular, que se llevará a cabo un día antes del inicio del juicio, será fundamental en este proceso. Desde la querella, representada por la abogada Lorena Elisaincin, se ha subrayado la importancia de que este juicio no solo haga justicia para Tamara y su familia, sino que también marque un precedente en la provincia en la aplicación de la figura de femicidio como un agravante en casos de violencia de género.

"Este juicio debe reflejar la violencia estructural y de género que padecen las mujeres en nuestro país. Es crucial que se garantice una condena acorde al delito cometido, sin diluir la figura del femicidio", afirmó Elisaincin en un comunicado.

El juicio se desarrolla en un contexto político tenso en Argentina, donde las políticas de género están en el centro del debate. La abogada querellante advirtió sobre la intención del gobierno de Javier Milei de eliminar la figura del femicidio del Código Penal.

Milei argumenta que todas las vidas tienen el mismo valor y que el asesinato de una mujer no debería tener una pena mayor que el de un hombre. No obstante, Elisaincin destacó que la figura del femicidio no jerarquiza vidas, sino que visibiliza la violencia sistemática y estructural que sufren las mujeres y disidencias por razones de género.

"Si esta reforma prospera, casos como el de Tamara podrían ser juzgados como simples homicidios, invisibilizando la violencia de género y reduciendo las penas para los agresores", advirtió la abogada.

Los hechos

Tamara Silva fue vista por última vez en la madrugada del 9 de mayo de 2023, tras encontrarse con Solvas. Tres días después, su cuerpo fue hallado junto a un camino entre Playa Paraná y Cerro Avanzado, con signos de un golpe letal en la cabeza.

El 12 de mayo, las autoridades localizaron y arrestaron a Solvas en Arroyo Verde, mientras intentaba abandonar la provincia. Desde entonces, permanece detenido y enfrentará juicio por el cargo de femicidio.

El camino hacia la justicia

El caso de Tamara Silva no solo busca un veredicto contra el acusado, sino que también representa una lucha por visibilizar la violencia de género en Argentina y garantizar que los crímenes motivados por razones de género sean tratados con la gravedad que merecen.

Con el inicio del juicio en marzo, toda la atención estará puesta en los testimonios, las pruebas y las decisiones de los integrantes del jurado popular, quienes tendrán la tarea de impartir justicia en un caso que conmovió a la comunidad de Puerto Madryn y al país entero.