"Estos amistosos nos sirven para llegar a la Liga con conocimiento previo de juego"

El DT de Gimnasia de Comodoro, Pablo Favarel, habló en la previa de la gira que el equipo realizará en el sur de Chile.

El nuevo director técnico de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Pablo Favarel, dialogó con un medio local sobre su llegada al club, la actualidad del plantel y los amistosos que el equipo disputará en Puerto Aysén, Chile, como preparación para el inicio de la Liga Nacional de Básquet.

Sobre su arribo al conjunto “mens sana” y la responsabilidad de estar a cargo del “Verde”, Favarel expresó: “Lo de Gimnasia es muy importante. Cuando la comisión directiva me contactó, hablé con Fernando Duró y Nicolás Casalánguida, quienes me dieron muy buenas referencias sobre el club y su organización. Eso me impulsó a tomar la decisión”.

En cuanto al trabajo que viene desarrollando el plantel, que transita la cuarta semana de pretemporada, el entrenador explicó: “Tenemos mucha energía, con dos jugadores por puesto. Vamos a jugar dinámicos, agresivos en ambos lados de la cancha, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. El equipo está trabajando muy bien, se esfuerzan y hay muy buena química entre los jugadores.”

De cara a la gira en Chile, donde el conjunto patagónico disputará una serie de amistosos ante Deportes Ancud, Favarel destacó: “Necesitamos jugar estos amistosos, nos sirven para llegar a la Liga con conocimiento previo de juego, necesito dirigirlos y ellos necesitan que los dirija, para que cuando lleguen los partidos por los puntos, ya tengamos una base de juego”.

