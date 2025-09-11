El DT de Gimnasia de Comodoro, Pablo Favarel, habló en la previa de la gira que el equipo realizará en el sur de Chile.

El nuevo director técnico de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Pablo Favarel, dialogó con un medio local sobre su llegada al club, la actualidad del plantel y los amistosos que el equipo disputará en Puerto Aysén, Chile, como preparación para el inicio de la Liga Nacional de Básquet.

Sobre su arribo al conjunto “mens sana” y la responsabilidad de estar a cargo del “Verde”, Favarel expresó: “Lo de Gimnasia es muy importante. Cuando la comisión directiva me contactó, hablé con Fernando Duró y Nicolás Casalánguida, quienes me dieron muy buenas referencias sobre el club y su organización. Eso me impulsó a tomar la decisión”.

En cuanto al trabajo que viene desarrollando el plantel, que transita la cuarta semana de pretemporada, el entrenador explicó: “Tenemos mucha energía, con dos jugadores por puesto. Vamos a jugar dinámicos, agresivos en ambos lados de la cancha, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. El equipo está trabajando muy bien, se esfuerzan y hay muy buena química entre los jugadores.”

De cara a la gira en Chile, donde el conjunto patagónico disputará una serie de amistosos ante Deportes Ancud, Favarel destacó: “Necesitamos jugar estos amistosos, nos sirven para llegar a la Liga con conocimiento previo de juego, necesito dirigirlos y ellos necesitan que los dirija, para que cuando lleguen los partidos por los puntos, ya tengamos una base de juego”.

Foto: Prensa Gimnasia.