Emiliano Toretta: "vamos a ser un equipo intenso"

El base santafesino aseguró que los amistosos que Gimnasia jugará en Chile les servirá de preparación para el comienzo de la Liga Nacional.

El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia atraviesa la cuarta semana de pretemporada de cara al inicio de la Liga Nacional de Básquetbol 2025-2026.

A pocas semanas del comienzo de la nueva temporada, el base del “Verde”, Emiliano Toretta, habló sobre lo que será su tercera temporada consecutiva en el club y expresó: “Estoy muy contento de que vuelvan a confiar en mí. Desde el primer año que llegué siempre me trataron muy bien, me sentí muy cómodo en el club, así que feliz de poder representarlos una temporada más”.

Con respecto a los entrenamientos y cómo es el trabajo de cara a los amistosos en Chile ante Deportes Ancud, el santafesino destacó: “Estamos trabajando muy bien y con mucha intensidad. Adaptándonos a la idea de juego que tiene Pablo (Favarel). Los amistosos en Chile nos van a servir de preparación para el arranque de la Liga. Esta próxima semana va a ser muy importante para volver a tener sensaciones de competencia real. Vamos a ser un equipo intenso y estamos trabajando para hacerlo”.

El conjunto patagónico disputará dos partidos amistosos en tierras chilenas frente a Club Deportes Ancud, los días 17 y 19 de septiembre, en el Polideportivo 21 de Abril, de Puerto Aysén. Estos encuentros serán la antesala del inicio de la fase regular de La Liga Nacional, programada para fines de este mes.