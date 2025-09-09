Rivero: "la gira nos servirá para saber dónde estamos parados"

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia transita por su cuarta semana de preparación, con miras al inicio de la Liga Nacional de Básquet, que está a punto de comenzar.
Tras la práctica que realizó el plantel dirigido por Pablo Favarel este martes por la mañana, en el Socios Fundadores, el pivote Carlos Rivero dialogó con El Patagónico.
El salteño de 2,07 metros de estatura, próximo a cumplir 22 años, habló del intenso trabajo que el equipo está llevando a cabo en la pretemporada y de lo que espera en lo que será su segundo año con la camiseta del “Verde”.
- ¿Cómo estás llevando tu segunda pretemporada en Gimnasia?
La preparación es bastante dura, estamos corriendo mucho, intentando plasmar los que nos pide Pablo (Favarel). Son prácticas muy intensas.
- ¿Cuáles son tus expectativas para esta nueva temporada?
Espero que sea mejor que la anterior y aportarle al equipo en lo que haga falta, lo que me pidan. Será con más experiencia, con respecto a la primera. Quiero seguir aportándole al equipo en defensa, raspando en ataque, cortinando y tomando rebotes.
- ¿Cómo calificás tu primera temporada en el club?
Me sentí bastante cómodo. Al principio empecé jugando y eso me sorprendió mucho, pero después fue cambiante. En general, me fue bastante bien. Al principio me costó un poco el contacto físico, pero después todo re bien.
- ¿Qué te pareció el grupo que se conformó?
Me gusta, somos todos jóvenes. El más grande es Mauro (Cosolito), que tiene 36. Después, el resto, no tiene más de 30 años. Es un grupo bastante unido, todos nos escuchamos, nos damos consejos, todos aportamos lo nuestro. El que más aporta es Mauro, por la experiencia que tiene. Si formamos un buen grupo fuera de la cancha, nos va a ir bien.
- ¿Cuánto les servirá esta gira que realizará el equipo por Chile, ante Deportes Ancud?
Nos vendrá bastante bien, nos servirá para saber en dónde estamos parados, de cara a la Liga que arranca. Son los únicos amistosos que vamos a tener de pretemporada, así que nos servirá a nosotros y a Pablo, para que tenga una base de lo que pueda darle cada uno al equipo.
- ¿Tenés algún objetivo, en lo personal?
Por ahora, ninguno. Estoy tratando de entender el sistema que Pablo me pide y, en base a eso, iré viendo algún objetivo que me proponga personalmente.