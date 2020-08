"Estos casos se seguirán repitiendo", dijo el fiscal

Se realizó este martes el pedido de apertura de causa en la investigación por supuesta defraudación al Estado de la exministra Cecilia Torres Otarola. La jueza debe definir si hay juicio o no.

“Estos casos se seguirán repitiendo por más que haya causas y penas ejemplificadoras. El que va por el camino de la delincuencia lo seguirá haciendo; no lo va a frenar ni un Código penal, ni las penas más altas ni una investigación efectiva. El que tiene el firme convencimiento de que hay que hacer plata cueste lo que cueste va a seguir actuando de la misma manera; lo único que puede pasar es alguna disminución o que no sean tan burdos los casos de corrupción, pero la corrupción no va a desaparecer”, admitió el fiscal Omar Rodríguez, titular de la Oficina Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal y a cargo de la causa por posible defraudación al Estado de la exministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Cecilia Torres Otarola.

Este martes se realizó en Rawson el pedido de apertura de inicio de la causa que tiene como imputados a la exfuncionaria y a 12 personas más, todos excolaboradores como su niñera y su jardinero.

La magistrada se tomó un cuarto intermedio hasta esta tarde para resolver la apertura formal de la causa. Algunos de los asesores viven en Buenos Aires y ni siquiera llamaban a Chubut, pero cobraban un sueldo. Se intenta probar un presunto fraude a la administración pública, aunque en el caso de Torres Otarola también podría ser acusada de enriquecimiento ilícito.

El fiscal general Omar Rodríguez pidió que se declare la complejidad de la causa para estirar el plazo de investigación a seis meses. Aseveró que gobernador fue engañado y no será necesario sumarlo al expediente.