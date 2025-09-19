Estudiantes de cinco colegios fueron "concejales por un día"

Este viernes se llevó a cabo en Caleta Olivia la 3ª sesión ordinaria de “Concejales por un día”, enmarcada en el programa destinado a estudiantes de nivel secundario de colegios públicos y privados.

El mismo fue creado por una ordenanza del año 2013 que impulsara en entonces edil justicialista Manuel Aybar, pero recién en 2024 pudo instrumentarse gracias a un proyecto del concejal del mismo signo político, Carlos Aparicio, el cual fue aprobado por mayoría.

Tiene como objetivo dar a conocer a los estudiantes el rol que cumple un cuerpo legislativo comunal y que ellos mismos sean protagonistas de la dinámica de procedimientos democráticos mediante la presentación y debate de sus propios proyectos.

La sesión se celebró en la sede del Centro de Residentes Salteños, donde se colocaron las bancas y se dispuso de toda la logística del cuerpo legislativo, incluyendo la presencia del cuerpo de taquígrafos para sentar en actas lo actuado.

En ese marco también estuvieron presentes tres de los cinco ediles de la actual gestión, Facundo Belarde (presidente), Carlos Aparicio y Juan Curallán, quienes pertenecen a diferentes bloques.

LOS PROTAGONISTAS

Fueron cinco las escuelas y colegios de nivel secundario que estuvieron representados por sus alumnos, quienes previamente eligieron a las autoridades del cuerpo y luego todos ellos presentaron proyectos de Ordenanza.

El Colegio Provincial Nº 43 impulsó la creación de un Centro de Capacitación Digital destinado a estudiantes de 3º, 4º y 5º año.

El Colegio CODECO, solicitó que se declare de interés municipal una competencia anual de nado en aguas abiertas cada 15 de noviembre, en homenaje a los tripulantes del submarino ARA San Juan.

El Instituto Marcelo Spínola propuso la puesta en marcha del programa “Viviendo en Paz y Armonía Juvenil” para la prevención y el tratamiento del bullyng.

La Escuela Adventista requirió la creación de un Centro Recrativo Cubierto, destinado al desarrollo de actividades deportivas, recreativas, culturales y comunitarias.

El Instituto Aonikenk solicitó la creación de un pulmón verde en el barrio Bicentenario, uno de los más alejados de la zona céntrica.

Al finalizar la sesión, los concejales Belarde, Aparicio y Curallán, felicitaron a los estudiantes y a los docentes que los asesoraron en la presentación de sus proyectos.