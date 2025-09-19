El Hospital Zonal dictará una capacitación gratita en RCP

El Departamento de Enfermería del Hospital Zonal de Caleta Olivia cursó una invitación a toda la comunidad a participar de una capacitación gratuita en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).

La misma será dictada por profesionales del nosocomio el domingo 21 de septiembre y tiene como objetivo enseñar técnicas básicas para salvar vidas en situaciones de emergencia.

La jornada se desarrollará en el Auditorio a partir de las 14:00 y estará abierta a todo público, sin importar edad o experiencia previa.

Constará de una introducción teórica y una parte práctica, en la que los participantes podrán aprender cómo realizar maniobras de RCP utilizando muñecos clínicos especialmente destinados para este tipo de entrenamientos.

"El propósito de esta actividad es que toda la comunidad aprenda a reaccionar correctamente en situaciones de emergencia y, de esa manera, podamos salvar vidas. Es fundamental que todos tengamos conocimientos básicos en RCP, ya que nunca sabemos cuándo podríamos necesitar aplicarlo", señaló Pablo Omar Pérez, jefe del Departamento de Enfermería.

Adicionalmente se hizo saber que el RCP básico es una herramienta fundamental para quienes deseen estar preparados ante un posible paro cardiorrespiratorio, una de las principales causas de muerte súbita en la población.

Además, los profesionales del hospital aclararon que, en situaciones de emergencia, la rapidez y la correcta aplicación de estas maniobras pueden ser determinantes para salvar vidas hasta la llegada de los servicios médicos.