Centro de Residentes Chilenos celebró fecha patria trasandina

El 215º aniversario de la creación de la primera junta de gobierno de Chile que anticipó la Independencia de ese país, fue celebrado este jueves en el Centro de Residentes Chilenos de Caleta Olivia.

El acto tuvo lugar al promediar la tarde y contó con la presencia de varios funcionarios del municipio, entre ellos el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia.

También concurrió la secretaria de Relaciones Institucionales, Andrea Bayón; el decano de la Universidad Austral, Claudio Fernandez; la jefa de la flamante Oficina de Extranjería, Mónica Jaimez; e integrantes de la Asociación Belgraniana.

En principio se entonaron los Himnos de Argentina y Chile, tras lo cual hizo uso de la palabra Ricardo Reyes, presidente de le institución anfitriona, quien hizo referencia a los lazos de amistad de los pueblos de ambos países.

Posteriormente hubo un intercambio de numerosos presentes recordatorios y se compartió un ágape, en tanto que las autoridades fueron invitadas a degustar chicha en cacho.

Por razones de fuerza mayor, no pudo arribar desde Comodoro Rivadavia un grupo de baile, pero igualmente varias parejas de asistentes al festejo interpretaron cuecas trasandinas, deleitando también a un grupo de mayores de la tercera edad del Hogar de Ancianos Municipal.

