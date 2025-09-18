Astilleros Patagónicos donó tres veleros optimist al Club Náutico

Con el objetivo de colaborar con la capacitación niños y adolescentes, la empresa Astilleros Patagónicos Integrados donó tres veleros del tipo optimist al Club Náutico de Caleta Olivia.

Le entrega se concretó el miércoles y la municipalidad acompañó este emotivo acto en el que se recordó al, recientemente fallecido, presidente de la institución, Roque Vitale.

El secretario de Gobierno, Luis Melo, destacó el compromiso social empresario de API, agradeciendo especialmente las gestiones de Horacio Tetamanti y Sandra Cipolla, quienes entendieron la necesidad del club.

“Desde el municipio celebramos y acompañamos esta iniciativa que permitirá seguir educando y capacitando a los más jóvenes, promoviendo la inclusión social y los valores del deporte”, expresó.

Por su parte, el presidente del Club Náutico, Yamil Sridi, remarcó la importancia de este aporte para concretar un sueño largamente anhelado por Vitale.

“Siempre quiso una escuela de vela. Antes de fallecer me pidió que trabajara para hacerlo posible y hoy estamos dando ese paso. Los barcos donados son para chicos de 5 a 15 años, como iniciación en la actividad. Ahora nos queda ultimar detalles con un instructor que llegará desde Comodoro Rivadavia y, si todo va bien, a fin de mes comenzaríamos con las clases”, detalló.

Vale señalar que los optimist son embarcaciones de vela ligera diseñadas en los Estados Unidos en 1947.