Programan la Semana de la Identidad Cultural Santacruceña

Se realizará desde el lunes 22 al sábado 27 de septiembre en el Centro Cultural de Caleta Olivia.

El encuentro es organizado por el municipio de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura y Deportes, e incluirá numerosas propuestas de música, danza, stands de manualeros, artesanos y productores; presentación de escritores, artistas plásticos, escultores y fotógrafos, varios de los cuales ofrecerán charlas y capacitaciones.

Las muestras se iniciarán a las 16, mientras que los espectáculos comenzarán a partir de las 20:30 de cada jornada.

Al respecto, el coordinador Regional de Zona Norte de la Secretaría de Cultura de la provincia, David Andrade, comentó que todas las expresiones tendrán relación con la idiosincrasia y la cultura regional.

Asimismo, precisó que la agenda de actividades incluirá la conmemoración del Día de Patagonia (miércoles 24) y el 14º aniversario del fallecimiento del cantautor Hugo Giménez Agüero (sábado 27), abanderado del canto patagónico y cuya figura se recrea en el hall del Centro Cultural (foto).

También detalló que el cierre de cada noche será con danzas, música y canto a cargo de artistas locales y de otros que arribarán desde Comodoro Rivadavia, Pico Truncado, Fitz Roy, Jaramillo, Los Antiguos y Puerto Deseado.

Al programa se suma la participación de una agrupación gaucha que acercará sus caballos mansos para que los niños puedan interactuar y aprender sobre la vestimenta, tradiciones y costumbres.

Por último, el funcionario hizo extensiva la invitación a toda la comunidad a sumarse en esta agenda totalmente gratuita, resaltando a su vez la importancia de la participación de los más pequeños.