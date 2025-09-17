Una estrella amarilla en memoria de la jubilada atropellada

Julia Casas de Cruz perdió la vida al ser atropellada el 24 de junio de 2023 por un automóvil conducido por un hombre estado de ebriedad, frente al Hospital Zonal de Caleta Olivia.

A media mañana de este miércoles, con la presencia de familiares, amistades y vecinalistas del barrio General Paz, se le tributó un homenaje a través del descubrimiento de un cartel con la estrella amarilla.

Este símbolo identifica el sitio donde se registró un accidente de tránsito con consecuencias fatales y tiene como objetivo generar conciencia para prevenir este tipo de siniestros. En ese caso, fue emplazado en el bulevar de la avenida Eva Perón, a metros del cruce con la calle Gobernador Gregores.

El caso de Julia, jubilada que tenía 77 años, motivó que el conductor del vehículo, Isaac Robles, fuera llevado a juicio oral y público, imputándosele el delito de homicidio culposo agravado.

Precisamente este jueves, en una nueva audiencia que se celebrará en la Cámara del Crimen de Caleta Olivia, se conocerán los alegatos, estimándose que el fallo de los jueces se conocerá la semana próxima.

La estrella amarilla, sostenida por una columna metálica (también se acostumbra pintarlas sobre el pavimento) fue descubierta por los hijos de la víctima: Pablo, Teresa y Claudio Cruz. Este último fue el encargado de hacer uso de la palabra, señalando que “nosotros creemos que las pruebas presentadas son contundentes” para que el imputado sea condenado.

“Esperamos que mañana el fiscal Carlos Rearte, en sus alegatos, pida una pena ejemplar de cumplimiento efectivo y que el tribunal compuesto por Mario Albarrán, Juan Pablo Olivera y Griselda Bard, sienten un precedente y condenen a Robles”, afirmó.

En ese mismo sentido, el hijo de la víctima pidió que el tribunal dé un mensaje claro a la sociedad para que quede de manifiesto que si se conduce bajo los efectos del alcohol y se arrebata la vida de una persona, se tenga siempre presente que esa vida tiene valor.