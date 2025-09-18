Finalizó otro paro docente de 48 horas con cacerolazo

El principal gremio docente de Santa Cruz, la ADOSAC, completó este jueves en toda la provincia otro paro de 48 horas en demanda de la reanudación de mesas de paritarias salariales.

En Caleta Olivia, según lo manifestado por la secretaria general de la filial del gremio, Vanina Galván, la medida de fuerza tuvo un alto acatamiento y al promediar la tarde hubo un cacerolazo en la plazoleta del Gorosito (foto).

En ese marco también se reclamó por el estado de algunos edificios escolares y se reiteraron las protestas por la eliminación de cargos docentes que se están registrando en las plantas funcionales.

Por otra parte pudo saberse que en Río Gallegos se reunieron los integrantes de la denominada Subcomisión Laboral integrada por representantes del ADOSAC, AMET (docentes de escuelas técnicas) y del Consejo de Educación, en la que se debatieron las diferentes problemáticas, pero hasta el momento no se concreta la reanudación de paritarias, por lo cual el conflicto sigue vigente.