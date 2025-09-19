Expectativa por la Semana de la Identidad Cultural

El mismo se desarrollará desde el lunes 22 al sábado 27 de septiembre en el Centro Cultural, coordinado por la Secretaría de Cultura y Deportes, siendo la entregada libre y gratuita.
En conferencia de prensa ofrecida este viernes, el referente de la Secretaría de Cultura de la provincia, David Andrade, junto a Ester Bravo y Daniel Carrizo, integrantes de la Subsecretaría Municipal de Cultura, brindaron detalles de la iniciativa y realizaron una invitación abierta a toda la comunidad para sumarse a la agenda que busca revalorizar la identidad cultural a través del arte.
En este marco, anunciaron que las actividades se desarrollarán diariamente de 16:00 a 22:00 y reunirá a artistas locales y regionales, presentaciones de libros, talleres, espectáculos en vivo y una muestra estable de artes plásticas y fotografía.
Al respecto, Daniel Carrizo sostuvo que cada una de las expresiones artísticas tendrán relación con nuestra idiosincrasia y la cultura regional.
“La idea es sembrar de a poquito nuestra identidad, más que nada, que nuestros jóvenes se nutran de ella y empiecen a fomentar nuestra identidad”, expresó.
La programación incluye un homenaje al recordado cantautor y referente cultural de la Patagonia, Hugo Giménez Agüero.