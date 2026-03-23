El “Pincha” se impuso 5-0 con tres goles de Adolfo Gaich, uno de Alexis Castro y otro de Mikel Amondarain.

Estudiantes goleó a Central Córdoba y es escolta de Vélez en la zona "A"

Estudiantes de La Plata logró este lunes una contundente victoria de local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por 5-0 en la continuidad de la 12ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Jorge Luis Hirschi, tuvo el arbitraje de Nicolás Ramírez y el “Pincha” ganó con un triplete del “Tanque” Adolfo Gaich, un gol de Alexis Castro y otro de Mikel Amondaraín.

La apertura del marcador llegó a los 47 minutos a través de Alexis Castro, quien puso la ventaja inicial apenas comenzado el complemento.

A los 70 minutos, el juvenil Mikel Amondarain estiró la diferencia, marcando el camino para lo que sería un cierre de partido a puro gol.

El show de Adolfo Gaich comenzó a los 80 minutos, y en una ráfaga de efectividad, el ex San Lorenzo volvió a convertir a los 85’ y 88’ minutos, sellando su "hat-trick" y el 5-0 definitivo que desató el delirio de la parcialidad pincharrata.

De esa manera, el equipo del “Cacique” Medina llegó a los 21 puntos, quedando como escolta de la zona “A” y a uno del líder Vélez Sarsfield, mientras que el “Ferroviario”, está en el undécimo puesto con 12 unidades.

En la próxima fecha, Estudiantes visitará a San Lorenzo de Almagro, mientras que Central Córdoba recibirá en Santiago del Estero a Newell’s Old Boys.