El SENASA decomisó 919 kilos de productos cárnicos y 280 docenas de huevos en un control sobre la Ruta 3, cerca de Bahía Blanca.

Evitan que entre casi una tonelada de carne sin control sanitario llegue a la Patagonia

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) evitó que 919,4 kilogramos de productos y subproductos de origen animal (carne) y 280 docenas de huevos llegaran a los consumidores al detectar que eran transportados sin cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias indispensables para garantizar su inocuidad. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una inspección de rutina en el puesto de control Km 714, ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 3, en las inmediaciones de Bahía Blanca.

El operativo fue realizado por agentes de la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica del SENASA, quienes desarrollan tareas permanentes de fiscalización para resguardar la sanidad animal y la salud pública. Según se informó, el transporte inspeccionado se dirigía desde la ciudad de Mar del Plata hacia Puerto Madryn, en la provincia del Chubut. Al arribar al puesto de control, el conductor manifestó el origen y destino del viaje, tras lo cual se procedió a la verificación de la carga.

Irregularidades detectadas durante la inspección

Durante la inspección, los agentes constataron la presencia de pallets que contenían ropa, bebidas, productos de limpieza y alimentos. Sin embargo, al revisar con mayor detalle, detectaron que parte de la mercadería representaba un riesgo sanitario. En total, se encontraron 280 docenas de huevos y 919,4 kilogramos de productos y subproductos de origen animal que no cumplían con los requisitos establecidos por la normativa vigente para su transporte.

Entre los productos decomisados se hallaron distintos tipos de carnes —bovina, ovina y porcina—, así como pollos enteros y trozados, hamburguesas, menudencias, morcillas, chorizos y fiambres. Todos estos alimentos requieren condiciones específicas de conservación, cadena de frío, rotulado y documentación sanitaria que certifique su origen y aptitud para el consumo.

De acuerdo con lo informado por el organismo sanitario, la mercadería carecía de amparo sanitario y el vehículo no contaba con el precintado oficial en sus puertas. Además, las cajas que contenían carnes y menudencias, así como los maples de huevos, no tenían el rotulado obligatorio. Esta irregularidad impedía determinar el establecimiento oficial de procedencia, así como las fechas de elaboración y vencimiento de los productos, datos fundamentales para asegurar la trazabilidad y la inocuidad alimentaria.

La ausencia de estas garantías implica un riesgo concreto para la salud de la población, ya que productos de origen animal transportados sin las condiciones adecuadas pueden convertirse en vehículos de enfermedades transmitidas por alimentos. La cadena de frío, el control de origen y la correcta identificación de cada lote son pilares esenciales del sistema de control sanitario que rige en el país.

Decomiso y desnaturalización de la mercadería

En cumplimiento de la normativa vigente, los agentes procedieron al decomiso de la mercadería en infracción. El resto de la carga, que no presentaba irregularidades, fue liberado para continuar viaje hacia su destino. Posteriormente, los productos decomisados fueron desnaturalizados en el Establecimiento Oficial N° 2.513 de Bahía Blanca, procedimiento que garantiza que no puedan reingresar al circuito comercial ni ser destinados al consumo humano o animal.

La mercadería, que incluía carnes bovinas, porcinas, ovinas, pollos y embutidos, fue desnaturalizada para evitar riesgos a la salud pública.

Desde el SENASA destacaron que este tipo de controles forman parte de un esquema permanente de fiscalización en rutas y puntos estratégicos del país, especialmente en el área de la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica. El objetivo es prevenir el ingreso y la circulación de productos que no cumplan con los estándares sanitarios, protegiendo tanto a los consumidores como a las producciones regionales.

Las autoridades recordaron que el cumplimiento de las condiciones de transporte y la documentación sanitaria no es un requisito meramente administrativo, sino una herramienta fundamental para garantizar la seguridad alimentaria. El trabajo articulado entre controles en ruta, establecimientos habilitados y sistemas de trazabilidad permite sostener la confianza en los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos.

Quienes deseen obtener más información sobre las normativas vigentes o realizar consultas pueden visitar la página web oficial del organismo, comunicarse al correo electrónico [email protected]

o enviar un mensaje al Whatsapp oficial del SENASA al +54 11 3585 9810. Con estas acciones, el organismo reafirma su compromiso de resguardar la salud de la población y prevenir riesgos sanitarios en todo el territorio nacional.