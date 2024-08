Ex ministra de la Mujer rechazó los dichos de Fabiola

Ayelén Mazzina dijo que no estaba al tanto de la situación. La ex Primera Dama declaró ante la Justicia que la había notificado de las actitudes violentas de Alberto Fernández.

Ayelén Mazzina, la ex ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, volvió a rechazar que estuviera al tanto de la situación de violencia de género de la que era víctima la ex Primera Dama Fabiola Yañez, quien días atrás denunció al ex presidente Alberto Fernández.

La semana pasada, luego de que se conociera la denuncia contra el ex Presidente, la ex funcionaria oriunda de la provincia de San Luis ya había hablado del tema y desmintió las primeras versiones que indicaban que el Ministerio de la Mujer que ella conducía no había acompañado a la ex Primera Dama. “Me enteré por los medios, estoy sorprendida por la situación; un presidente que pregonó y acompañó las cuestiones de género”, señaló Mazzina. “La violencia de género existe, lo dije siempre, y no tiene color ni cargo político. Al final no era el fin del patriarcado, ¿se acuerdan de ese mensaje del expresidente? El patriarcado existe y la violencia de género existe”, agregó.

FABIOLA AFIRMA QUE SE LO CONTO Y MOSTRO EN BRASIL

Ahora, ante la acusación de la propia víctima, quien en su declaración ante la Justicia la mencionó con nombre y apellido, Mazzina reiteró que no estaba al tanto y se puso a disposición de la investigación.

Ahora Yañez aseguró que le mostró las fotos de los golpes y pidió ayuda. “La persona las vio, pero ahora me envió un mensaje diciendo ‘vos nunca pediste ayuda, dijiste que ibas a venir al ministerio’. Si yo iba al Ministerio, salía en los diarios”, se defendió Yañez, ante los dichos de la funcionaria a la cual acudió. En ese momento no lo dijo de forma explícita, pero se refería a Mazzina.

Sin embargo ayer, al presentar un escrito en la causa que instruye el juez federal Julián Ercolini, apuntó directamente contra Mazzina. “En una oportunidad, le pedí que me acompañe a dar una entrevista a Brasil, en ese país y en el mundo, éramos referentes por tener Ministerio de la Mujer, así que me pareció apropiado ir con ella, y más aún intentar hablarle de lo que vivía. Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar, y antes nos sentamos afuera, había un banco. Y le dije ‘tengo que decirte algo, le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en La casa Rosada’, se queda callada. Dice ‘no lo puedo creer, Fabi conta conmigo y vení al ministerio de la mujer’. No hizo nada. Después de eso, la encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto, se acerca y por lo bajo me dice: “estás mejor”?”, relató Yañez en su escrito sobre el rol de la ex ministra.