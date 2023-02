Exministra Cigudosa cada vez más comprometida

Una docente declaró que "se hacían reparaciones que no eran prioritarias" y una directora dijo que le entregó un cheque por orden de la ministra a un sujeto que no conocía y no vio más.

Este martes continuó el juicio oral y público por la causa de los contratos presuntamente ilegales para reparar escuelas durante el año 2019, mismo año en que Graciela Cigudosa dejó de ser ministra de Educación para saltar a una banca como diputada provincial.

Comenzaron a declarar las directoras de las escuelas que fueron testigos acerca de las obras realizadas, que no se condecías con las necesidades de los establecimientos que tenían a su cargo.

Se trata del juicio oral y público que tiene como imputados a la ex ministra de educación Graciela Cigudosa, y los funcionarios de ese ministerio Raúl Care y Ariel Hueichán. El tribunal integrado por Marcelo Nieto De Biase, Patricia Reyes y Martín O´Connor, escuchó a más testigos en lo que fue la segunda jornada en cuanto a conocer las pruebas testimoniales que ha presentado el Ministerio Público Fiscal representado por el fiscal general Omar Rodríguez y la funcionaria de fiscalía Soledad Acuña.

La primera testigo de la jornada de este martes fue la docente ahora jubilada Gladys Harrys que durante el año 2019 era directora de la escuela 178 de Rawson. Dijo haber mantenido contactos con los responsables de una de las empresas contratadas por el Ministerio de Educación en alusión a la empresa Lada Construcciones, a fin de coordinar las obras a realizar. Quien se presentó en el establecimiento fue Jorge Santucho, imputado en la causa y que reconoció la ilegalidad de los hechos investigados al someterse a la suspensión del juicio a prueba.

La docente destacó que la empresa ya tenía un listado previo de las obras que tenía previsto ejecutar. “Ese listado no tenía las obras prioritarias que nosotros habíamos confeccionado. No se tuvieron en cuenta las necesidades que teníamos. Y se realizaron con las partidas económicas extraordinarias con las que contábamos para reparaciones”, indicó.

VINO, AGARRO EL CHEQUE Y SE FUE

La directora dio cuenta de la visita imprevista de Daniel Gel (un comerciante de Trelew). “Dijo representar a la empresa Calypso Revestimientos. Nunca lo había visto, no lo conocía. Dijo que venía a pedirme un cheque por el 50% de anticipo de los costos de la reparación. Y a ese cheque debía firmarlo yo”. Dijo que “llamé al Ministerio de Educación y me indicaron en ese momento, que abone el cheque”.

Agregó que “siempre me quedé pensando sobre la gran responsabilidad que tenía de hacer los cheques y entregárselo a una persona que no había visto nunca. Recibió el cheque, dijo buen día y se fue. No lo vi más”, expresó en alusión a Gel.

Cabe recordar que Daniel Gel fue uno de los empresarios imputados que durante el proceso se acogió a la suspensión del juicio a prueba.

La investigación se refiere a contratos presuntamente ilegales que realizó el Ministerio de Educación cuando Cigudosa era su titular, con empresas de la zona que se sospecha simulaban compulsas de precios para la reparación de un total de 24 escuelas de la zona, según la investigación realizada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública.

En el juicio la ex docente reconoció documentación por ella elaborada en aquel entonces, en donde hacía constar acerca de las obras necesarias que no se condecían con las ejecutadas de manera parcial por Lada Construcciones. Señaló además que la empresa a cargo de las obras demostraba no tener herramientas suficientes, poco personal y otras carencias.

Agregó que la empresa que realizaba la obra “hacía reparaciones que no eran prioritarias. La obra no se terminó y de un día para el otro, los operarios no aparecieron más. El personal auxiliar de la escuela debió terminar las obras porque yo no podía comenzar las clases en marzo en esas condiciones porque debemos garantizar que el edificio sea un lugar seguro”.

Fuente: MPF Rawson