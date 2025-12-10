Exparticipante de MasterChef destrozó a la versión Celebrity

Delfina Gayoso fue participante del ciclo conducido por Wanda Nara en 2023 y aseguró que con la poca exigencia del jurado, cualquiera cocina.

Delfina Gayoso, quien participó en la edición 2023 del reality de cocina MasterChef, lanzó fuertes declaraciones en contra de la versión con celebridades del programa, apuntando directamente a la falta de rigor del jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

En una entrevista concedida a Juan Etchegoyen, Delfina Gayoso realizó un contundente descargo, contrastando la exigencia que, según ella, enfrentaron los concursantes no famosos. “Yo fui participante de Masterchef en 2023 pero esta versión del jurado no tiene la misma exigencia que la nuestra, a nosotros nos cagaron porque con nosotros eran malos y crueles y estaban los mismos que hoy en día, estaban Betular, Donato y Martitegui”, comenzó diciendo la ex participante del ciclo.

Gayoso profundizó en la diferencia de trato que, a su parecer, existe entre los concursantes anónimos y las celebridades. La exparticipante sugirió que la fama podría estar influyendo en la severidad de las devoluciones. “Yo no sé si es porque a los famosos los admiran y los conocen pero a nosotros... hacíamos una tortilla con huevo duro y afuera y eso no se puede dejar pasar”.

Con visible indignación, Gayoso criticó el foco del programa en el entretenimiento fuera de la cocina. “Yo no sé si sería campeona en este Masterchef pero estaría bueno balancear y que no sea tanto el tema Wanda”.

Además, la joven señaló la diferencia en la motivación de los participantes, contrastando el deseo genuino de los concursantes anónimos con la convocatoria directa de las celebridades: “Nosotros nos anotamos porque queríamos estar, en cambio a ellos los convocaron y la gente está exigente también”, agregó Gayoso. También mencionó la alta crítica del público: “A mí la gente me escribe y critica mucho el programa. Mucha gente critica a Momi Giardina pero a mí me gusta el personaje”.

Delfina Gayoso hizo hincapié en las modificaciones de las reglas del reality, señalando que la edición con famosos permite beneficios que antes estaban prohibidos. En su experiencia, la permanencia era obligatoria: “En mi Masterchef no podías irte una semana y te ponen reemplazo y nosotros teníamos que cumplir porque nos servía estar y a ellos les conviene que se vaya La Joaqui y entre Luck Ra, o se fue Maxi López y pones a Marley”, comentó al respecto.

La ex participante también destacó la diferencia en la interacción con el jurado y la conductora. Si bien considera que la labor de Wanda Nara se mantiene similar: “Yo la veo igual a la Wanda de 2023 que la de ahora, quizás ahora puede jugar un poco más por Maxi pero con nosotros fue épica”.

Sí notó un cambio en el trato: “Pero nosotros por ejemplo no podíamos hablar en privado con el jurado o con la conductora y ellos hablan seguro. Nosotros no podíamos probar platos de otros participantes que veo que lo están haciendo bastante”.

Finalmente, Gayoso enumeró otras reglas flexibles: “No sé si cambiaron las reglas del reality o qué. Se llevan libros de receta ahora y antes no podíamos, teníamos que tener memoria para hacer las cosas, así cualquiera cocina de rico y buscas ideas ahí”, concluyó la cocinera.