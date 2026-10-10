Extorsionaba a una menor de 11 años de Puerto Madryn

Un hombre de 32 años le pidió imágenes íntimas a la menor y la amenazó con difundirlas.

Un hombre de 32 años fue detenido en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación por grooming, producción de imágenes de una persona menor de edad con fines sexuales, promoción de la corrupción de menores agravada y coacción. La causa se originó en Puerto Madryn y está a cargo de la fiscal general Romina Carrizo Díaz, junto al funcionario de Fiscalía Emiliano Otero.

El procedimiento se concretó el 6 de octubre, con intervención de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora, a partir de una orden judicial solicitada por el Ministerio Público Fiscal de Chubut y autorizada por el juez penal Marcelo Orlando.

En el marco de las medidas dispuestas, también se solicitó el allanamiento del domicilio del investigado y el secuestro de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que podrían aportar pruebas para la causa.

Según la hipótesis de la Fiscalía, los hechos investigados habrían ocurrido entre julio y septiembre de 2026, cuando el sospechoso habría contactado a una niña de 11 años a través de TikTok, mediante una cuenta identificada como “Alex 55”.

Posteriormente, las conversaciones habrían continuado por WhatsApp, donde el hombre presuntamente le solicitó fotografías y videos de carácter íntimo.

La investigación sostiene que, cuando la niña manifestó que no quería seguir enviando ese material, el sospechoso habría utilizado las imágenes que ya tenía para amenazarla con publicarlas en redes sociales si no accedía a sus exigencias. La situación fue advertida por el padre de la menor, quien realizó la denuncia que dio inicio a la investigación penal.

Tras la denuncia, intervino personal especializado en ciberdelito de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Puerto Madryn. Las tareas incluyeron el análisis de información vinculada con la línea telefónica utilizada para establecer contacto con la víctima y la verificación de datos que permitieron identificar al presunto autor.

A partir de esas diligencias, los investigadores lograron establecer que el sospechoso residía en la provincia de Buenos Aires, lo que permitió avanzar con las medidas judiciales para concretar su detención.

El procedimiento contó con la colaboración de efectivos de la DDI de Lomas de Zamora, mientras que la investigación continúa bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal de Chubut.

Luego de la detención, el Ministerio Público Fiscal requirió la realización de una audiencia de control de detención y apertura de la investigación penal preparatoria. En esa instancia, solicitó que el imputado permanezca en prisión preventiva.

La calificación legal provisoria comprende los delitos de grooming, producción de imágenes de una persona menor de edad con fines predominantemente sexuales, promoción de la corrupción de menores agravada por intimidación y coacción.

La Fiscalía encuadró los hechos investigados en los artículos 54, 55, 125, 128, 131 y 149 bis del Código Penal. La causa continúa en etapa de investigación, mientras se avanza con las medidas destinadas a preservar y analizar la evidencia digital.