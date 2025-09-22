Fallo adverso para el Concejo Deliberante de Trelew

La Justicia le ordenó a la presidenta del Concejo Deliberante de Trelew, Claudia Monaji (foto), iniciar un sumario administrativo en un caso de denuncia por violencia laboral. La resolución judicial considera que la titular del órgano legislativo incumplió sus deberes funcionales al omitir la instrucción del sumario, afectando la transparencia y legalidad del funcionamiento institucional. Además, deberá abonar una suma superior a 3 millones de pesos por gastos honorarios de los defensores.

Según la abogada Carol Williams, representante del empleado denunciante, la situación se remonta al año 2024, con múltiples denuncias administrativas contra el Jefe de Recursos Humanos del Concejo por "muy malas formas" que incluyen gritos, amenazas y hasta cambios de oficina sin justificación.

Su cliente, cercano a la jubilación, decidió presentar una denuncia formal tras sufrir un pico de estrés a causa de esta situación que lo llevó a un ACV. Este fue el límite, por lo que decidió denunciar para que no le pase a otro compañero.

De acuerdo a lo que publica Jornada, Williams explicó que, tras una presentación inicial en enero sin respuesta, se realizó una nueva presentación formal. Monaji respondió que no era competente y que debían dirigirse a la Secretaría de Trabajo. Ante esto, la abogada respondió explicando que era competencia del Concejo y que la Ley X N ° 60 de violencia laboral debía ser aplicada por la propia Monaji. La abogada también destacó el desconocimiento de la presidenta y su equipo sobre los procesos internos del Concejo.

Tras rechazar la denuncia, Monaji “emitió una resolución sin fundamentos jurídicos, basada en apreciaciones subjetivas”. Ante esto, se presentó un amparo y un recurso de reconsideración, que también fue rechazado. Finalmente, la Justicia ordenó la apertura del sumario, ya que se afectó el derecho al debido proceso y es obligación de la presidenta garantizar el acceso al procedimiento administrativo.

CONCEJAL “MALTRATADORA”

Williams también expresó su preocupación por el estrés que esta situación generó en varios empleados, no solo en su defendido, y describió un incidente que presenció. “Fuimos con mi defendido a presentar una nota al Concejo y ella (Monají) nos recibió y le empezó a gritar a mi cliente de una manera súper irrespetuosa. Jamás había visto que traten así a ningún empleado, fue muy incómodo ver como una mujer adulta trate así a alguien que tiene a su cargo”.

Finalmente, la Justicia ordenó a Monaji notificar la denuncia al área de sumarios dentro de 48 horas hábiles (tiene hasta el miércoles) para iniciar la actuación sumarial, de acuerdo con lo previsto en la Ley X N ° 60 y la Ley I N ° 18. Además, se le impusieron las costas del juicio: $ 3.774.745.