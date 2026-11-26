En este film, viaja a Comodoro Rivadavia, para pasar Navidad en la casa donde viven sus padres jubilados y su hermana de 35 años que no estudia ni trabaja afuera, sólo se dedica a las tareas del hogar. La cámara sigue las rutinas familiares, la omnipresencia de las pantallas de los celulares y de la televisión y la artificial alegría navideña. “No es un documental”, asegura no obstante Castro. “Mi idea en esta película era investigar los límites entre el documental y la ficción y llegar a un falso documental, que quien lo esté mirando piense que es un falso documental y no es una ficción, cuando en realidad está muy pensada por afuera y de antemano, y por eso digo que es un personaje. Ese que va a visitar a la familia es y no es yo, soy yo y no”.

“Mi familia es noctámbula”, declaró Castro en su momento. “Sus vidas comienzan siempre después del mediodía: la primera en levantarse es mi hermana para preparar el desayuno. Horas más tarde se suma mi mamá y tiempo después mi padre, y ahí comienza la verdadera rutina, que ellos repiten todas sus tardes y noches. Sólo salen para proveerse de comida y otras necesidades. Cada fin de año, en vísperas de las fiestas y de mi cumpleaños, viajo dos semanas y convivo con ellos. Todo pasa en la misma casa. “Familia” es una película claustrofóbica, agobiante, donde la ciudad solo se ve desde adentro de la casa, a través de sus ventanas”.

Castro nació en Buenos Aires, pero vivió en diferentes lugares de Argentina antes de llegar a Comodoro Rivadavia. Su padre era médico rural, una carrera que lo llevó a San Luis, Gualjaina, Puerto Pirámides, Gobernador Costa y Sarmiento. Fue recién cuando terminó séptimo grado que su familia se mudó a Comodoro, donde comenzó su camino artístico. “Siempre me gustó el arte”, cuenta al volver a sus inicios. “Desde chiquito, tenía un gran deseo de pintar y crear. Me acuerdo de que, un verano, viajamos a Buenos Aires y fuimos a ver una obra, “Made in Lanús”, y fue algo que me quedó muy grabado. Tendría unos 9 o 10 años y veía a esos actores arriba del escenario. Ahí empezó ese deseo de estar ahí”.

Sobre la realización de “Familia” dice: “Fueron 15 días que nos fuimos ahí, eso fue todo. La idea es que la película es un viaje, pero también fue un viaje hacerla y fue un viaje ir allá y llevar el equipo, y para mí es que está todo atravesado. Hay un viaje de ellos, de los personajes, hay un viaje del equipo. No es solo para mí el viaje de la ruta, como que está pensado más como un viaje más interno de ese personaje. Es una película que está atravesada por los dispositivos, y sobre todo por esta cosa contemporánea de la tecnología, y la presencia de la televisión, como atraviesa la vida de las personas. Hay muchas cosas en la película que se narran a partir de lo que esos personajes están mirando que nosotros no miramos. Y cómo se van relacionando esos personajes entre sí a través de estos sistemas y esta dinámica”.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 26 de noviembre):

20:00 Hs. FAMILIA (2D castellano)

Título original: Familia

Género: Documental

Origen: Argentina

Año: 2020

Formato: 2D

Duración: 1 hora 37 Min.

Calificación: G

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Edgardo Castro

Producción: Edgardo Castro, Tomás Guiñazú, Mabel Pepa, Félix Agustín Castro

Fotografía: Inés Duacastella, Agustín Mendilaharzu

Montaje: Miguel de Zuviría

Participantes:

Alicia Mabel Pepa, Magda Castro, Félix Agustín Castro, Edgardo Castro, Claudio Castro, Tomás Castro, Thiago Castro, Tadeo Castro, Cony Castro, Santo Romero, María Soria, Jonatan Varone