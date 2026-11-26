Este jueves 26 de noviembre llega en estreno mundial la cuarta entrega de la franquicia de los Focker, con Ben Stiller y Robert de Niro volviendo a reunirse, y sumando a Ariana Grande como coprotagonista.

Años después de los enredos que marcaron a Greg y Pam, sus hijos han crecido y están listos para tomar sus propias decisiones, aunque generarán nuevos conflictos. El foco de la historia se sitúa en la inminente boda Henry Focker con Olivia, una carismática y enigmática joven. Sin embargo, lo que debería ser un momento de celebración se convierte en una fuente de tensiones. Greg no puede evitar desconfiar de ella desde el primer momento. Su intuición le dice que algo no encaja, y se desatan una cadena de situaciones incómodas, malentendidos y enfrentamientos. A medida que se acercan las nupcias, aparecen viejas dinámicas, secretos ocultos y viejas rivalidades, obligando a todos los miembros de la familia a replantearse sus vínculos.

Durante tres películas, Greg Focker intentó convencer a su suegro de que merecía entrar al círculo de confianza. Parece ser que el tiempo no lo hizo precisamente más comprensivo. Ahora será él quien deba conocer a la persona con la que su hijo quiere casarse. Esta nueva entrega devuelve el protagonismo al caos familiar que convirtió a “La Familia de Mi Novia” (2000) en una de las comedias más reconocibles de su época. La historia da un giro al conflicto que definió a la franquicia. Henry, el hijo de Greg y Pam, quiere casarse con Olivia Jones. Pero sucede que ella fue negociadora de rehenes del FBI, una ocupación que añade una ironía particular a una saga donde cada reunión familiar termina pareciéndose a un interrogatorio.

El abuelo Jack Byrnes (De Niro), conocido por vigilar de manera casi obsesiva a cualquier aspirante a integrarse a la familia, se muestra encantado con Olivia. En cambio, Greg sospecha de la futura nuera. Así, el personaje que antes tenía que defenderse del suegro asume una posición bastante parecida a la de su antiguo adversario. Esa inversión permite explorar si Greg realmente aprendió algo de su experiencia o simplemente heredó sus costumbres. La nueva película llega 16 años después de “Los Pequeños Focker” (2010), la tercera de la serie. La diferencia entre continuar la misma broma y darle otra perspectiva estará en lo que hacen los nuevos personajes con unas dinámicas familiares que el público ya conoce.

La incorporación de Ariana Grande resulta especialmente interesante porque su personaje no entra únicamente como pareja de Henry. Su experiencia ficticia como negociadora del FBI coloca a Olivia en una posición capaz de alterar la jerarquía familiar. Las primeras películas explotaban una contradicción sencilla: una relación sentimental convertida en un examen de admisión a una familia. Greg intentaba demostrar que era confiable mientras cada nuevo intento de agradar terminaba empeorando las cosas. De ahí salía buena parte de su comedia física, la incomodidad y los malentendidos. Esa dinámica vuelve con el conflicto generacional invertido. Greg empieza a parecerse a Jack y cabe preguntarse si el protagonista ha cambiado con los años, o si la autoridad familiar lo ha llevado a repetir lo que antes criticaba.

CINE COLISEO (jue 26, lun 30 de noviembre y 02 de diciembre):

21:45 Hs. LA NUEVA FOCKER (2D doblada)

CINE COLISEO (vie 27 de noviembre y mar 01 de diciembre):

21:45 Hs. LA NUEVA FOCKER (2D subtitulada)

CINE COLISEO (sáb 28 y dom 29 de noviembre):

19:00 Hs. LA NUEVA FOCKER (2D doblada)

Género: Comedia romántica

Origen: USA

Título original: Focker-in-Law

Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 1 hora 45 Min.

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Dirección: John Hamburg

Guión: Greg Glienna, John Hamburg

Producción: Robert De Niro, John Hamburg, John Lesher, Jay Roach, Jane Rosenthal, Ben Stiller

Música: Theodore Shapiro Fotografía: Barry Peterson

Reparto:

Robert De Niro (Jack Byrnes), Ben Stiller (Greg Focker), Beanie Feldstein (Beanie Feldstein), Owen Wilson (Kevin Rawley), Skyler Gisondo (Henry Focker), Ariana Grande (Olivia Jones), Teri Polo (Pam Focker), Blythe Danner (Dina Byrnes), Eduardo Franco (Eduardo Villalobos)