Desde este jueves 26 de noviembre, participando en su estreno mundial, se exhibe el nuevo film de animación de Disney. Billie Doe es una adolescente impulsiva y poco convencional.

Su vida da un giro cuando descubre que posee habilidades mágicas. Al liberar sus poderes, la joven es catapultada desde su entorno residencial hacia el reino de brujas llamado Hexe. Su madre Alice, que también es bruja, intentó ocultarle la verdad para protegerla de ese mundo. En este fascinante y peligroso entorno, la protagonista recibe la guía de un solitario gato mágico de tres ojos llamado Beef Roger Crummchuk. Obligadas a hacer equipo, madre e hija deben aprender a colaborar para mantenerse a salvo. Ambas se adentran en revelar profundos misterios familiares. Emprenden así una aventura capaz de cambiar el mundo mágico para siempre.

“A su alrededor está ocurriendo un fenómeno maravillosamente extraño, algo que Billie no puede explicar”, dice la directora Fawn Veerasunthorn. “Es alguien que se ha sentido fuera de lugar en su propia vida, y tiene que dejar atrás su mundo habitual y adentrarse en un mundo oculto de magia salvaje y desenfrenada para empezar a comprenderse a sí misma”. “Hexe es un lugar donde Billie empieza a sentirse vista por primera vez en su vida”, añade el director Jason Hand. “Se embarca en un viaje de autodescubrimiento que revela una poderosa conexión con la magia y, en el proceso, descubre secretos guardados durante mucho tiempo”. El equipo creativo consideró que la relación entre una madre y su hija adolescente rebelde encajaba mejor con el universo de brujas que estaban construyendo. Para los realizadores, ese vínculo se convirtió en el centro emocional de la película.

Hand explica que uno de los objetivos de la película ha sido renovar la representación de las brujas sin perder los elementos de misterio y oscuridad asociados a las mismas: “Cuando decides hacer una película sobre brujas, naturalmente quieres evocar muchos de los elementos de los relatos tradicionales. Hay cierto peligro, algo de oscuridad, pero también queríamos redefinir la manera en que se representa a las brujas”. Aunque la fantasía tiene un papel central, el vínculo entre las protagonistas es el corazón del film. Veerasunthorn destaca que encontrar la conexión entre la maternidad y el mundo mágico permitió darle sentido a la historia. “En el mundo de las brujas, una de las cosas más importantes es encontrar a las personas con las que perteneces, encontrar tu aquelarre. Y en esta historia, esa persona es tu mamá”, afirma.

La trama también experimentó cambios durante su desarrollo. Inicialmente, se planteaba la relación entre una madre y su hijo, pero el equipo decidió convertirla en un relato sobre una madre y su hija adolescente. Según Hand, esta modificación permitió encontrar una combinación más adecuada con la personalidad rebelde de Billie. La película también incorpora referencias a la persecución histórica de las brujas y a la exclusión de quienes son considerados diferentes. Para abordar estos temas, se consultó a especialistas y asesores. “Queríamos reconocer esa historia, pero también crear un relato original en el que lo más importante fuera la relación entre madre e hija”, cuenta Hand. “Todo lo que sucede en la película está conectado con ese vínculo”.

CINE COLISEO (jue 26, lun 30 de noviembre y 02 de diciembre):

19:15 Hs. HECHIZO: BIENVENIDOS A HEXE (2D doblada)

CINE COLISEO (vie 27 de noviembre y mar 01 de diciembre):

19:15 Hs. HECHIZO: BIENVENIDOS A HEXE (2D doblada)

CINE COLISEO (sáb 28 y dom 29 de noviembre):

16:30 Hs. HECHIZO: BIENVENIDOS A HEXE (2D doblada)

Título original: Hexed

Género: Animación, aventura, fantasía, comedia

Origen: USA

Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 1 hora 43 Min.

Calificación: G

Ficha Técnica:

Dirección: Fawn Veerasunthorn, Jason Hand

Guión: Jared Bush, Dana Ledoux Miller

Producción: Roy Conli, Yvett Merino, Juan Pablo Reyes Lancaster-Jones

Música: Kris Bowers

Voces originales:

Hailee Steinfeld (Billie Doe), Rashida Jones (Alice), Tracey Ullman (Ms. Quill), Stephen Fry (Elias Quire), Jodie Foster (Queen Celeste), Walton Goggins (Beef Roger Crummchuk), Henry Winkler (Nigel), Dan Stevens (Hieronymous), Wayne Knight ( Microwave)