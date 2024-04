Fantino se cruzó con Romina Manguel por culpa de Milei

La entrevista de Romina Manguel a Alberto “Bertie” Benegas Lynch sigue generando polémica. Las declaraciones del diputado de La Libertad Avanza sobre la educación se ganaron la respuesta del presidente Javier Milei, quien en una entrevista con Alejandro Fantino el lunes se despegó de la "frase desafortunada" del economista, pero apuntó contra la periodista. Ante esto, los colegas, que fueron compañeros en Animales Sueltos –y ambos declararon en el juzgado federal de Dolores donde se instruía una causa por espionaje que tenía como protagonista a otro periodista, Daniel Santoro-, intercambiaron opiniones sobre el rol del periodismo y las críticas recibidas.

En la charla con Alejandro Fantino en Neura, Milei había considerado que lo dicho por “Bertie” Benegas Lynch era "una frase absolutamente desafortunada" pero que, además, "fue sacada de contexto por una periodista que juega en contra sistemáticamente, que vive hablando pestes de mi”, apuntando directamente a Manguel, pero sin mencionarla. “A esa periodista no le tiene ni que pesar el estudio, lo que quiere es destruir este espacio. Es un error de Bertie de haber ido a ese lugar”, había dicho Milei sobre la entrevista que se realizó en “A Confesión de Parte”, el programa radial que conduce Manguel por FM Milenium.

El Presidente opinó entonces que “los periodistas juegan y muchos juegan para destruir. A esos tipos no tenés que ir a darles notas porque nos les interesa lo que pensás ni tener una mejor visión de cómo funciona el mundo. Les interesa ver qué definición te sacan para hacer daño".

FANTINO, MANSO Y TRANQUILO

Tras la falta de reacción de Fantino a las palabras del Presidente contra su colega y las repercusiones -que este miércoles incluyeron un contundente mensaje de Milei contra la prensa-, los periodistas, colegas y quienes aseguraron sostener “una amistad de muchísimos años”, mantuvieron un intercambio de ideas al aire en No Dejes Para Mañana, el programa de Radio Con Vos.

Durante el cruce de opiniones, Manguel expresó que estaba “preocupada en términos periodísticos” por las palabras de Milei y se mantuvo firme en su postura: “No lo voy a admitir, aceptar ni tolerar. Vamos a pelear con los mecanismos que tenemos, que es denunciarlo públicamente”, dijo al aire y puso en duda el sentido de colocar en igualdad de condiciones el rol y el poder de los políticos, en este caso un presidente con la prensa: “Nosotros estamos para marcar las falencias de las gestiones porque las cosas que hacen bien las cuentan ellos. El periodismo remarca las falencias de esta gestión o de cualquiera”, remarcó.

Por su parte, Fantino comenzó el cruce asegurando que, al momento de la charla con el Presidente, “no sabía” que su colega había hecho la entrevista a “Bertie” Benegas Lynch, pero dio su opinión personal sobre las reacciones de Manguel: “¿Qué querés que te diga? Si yo tuviese un presidente del otro lado que dice que su espacio no te dé más notas porque tenés la fuerza y la capacidad de poder romperlo, eso te coloca en un lugar de poder y de importancia periodística, por más que sea duro e ingrato vivirlo. Tenés que hacerte cargo de tu poder y capacidad periodística”, sostuvo.

Y siguió: “Tenemos que acostumbrarnos a que estamos en una época en la que vamos a tener constantes devoluciones, tanto de la política como de la gente. Hoy vos o -a modo de ejemplo- Jorge Lanata, María O'Donnell, Jorge Fontevecchia o Roberto García, tenemos tanto poder como el político más poderoso de Argentina”.

Ante esto, Menguel cuestionó que en este caso se trata de la palabra del Presidente y advirtió sobre las posibles consecuencias: “Tiene el monopolio de la fuerza, tiene a la AFI, ¿queres que te cuente lo que han hecho otros gobiernos con eso?”.

Fantino consideró que en estas últimas semanas “todos estamos como ‘el Gobierno ataca a la prensa’” y, tras asegurar que no venía “a defender a Milei”, le planteó a su colega: ¿Que preferís, que te contrataque dialécticamente o que te arma una causa con la AFI y puedas ir en cana? ¿Nosotros podemos decir lo que queramos de cualquiera y de nosotros no nos pueden decir nada? ¿Que tenemos nosotros el monopolio de la palabra? ¿Que somos, dioses que podemos decirle a cualquier persona lo que se nos canta y cuando llega una carta documento vamos y lo solucionamos? A mí no me parece”.

Ante la postura de Manguel, Alejandro Fantino siguió: “Pero, ¿quiénes nos creemos que somos? ¿Semi dioses? Marca las falencias, decilas, opiná libremente. Tengo un medio que es mío y opino lo que se me da la gana. Si mañana Milei se me enoja y no me da más una nota no lo lamentaré. ¿Me muero si no me da más una nota? No me gustaría porque tengo una buena relación con él. Vos sos mi amiga, pero yo me tomo más naturalmente las cosas”.