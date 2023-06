Farro intimó a Morena Rial: "me trató de prostituta"

Hace algunos días Mónica Farro fue insultada por Morena Rial y la vedette se enojó muchísimo con la joven. Después de haberle respondido con furia, la actriz exigió que la hija de Jorge Rial le pida las correspondientes disculpas o, de lo contrario, iniciaría acciones legales.

Si bien Morena mencionó estar arrepentida de sus dichos, esto no le bastó a Farro y le envió una carta documento.

Esta mañana la vedette manifestó que se trató de un “ataque machista”. Todo comenzó cuando algunas panelistas de "LAM" denunciaron la desaparición de maquillajes, dinero en efectivo y tarjetas de crédito y se la apuntó a Morena Rial como la principal sospechosa.

Farro, una de las afectadas, realizó una denuncia por sus bienes desaparecidos, y Morena lo tomó como una acusación hacia ella. “Alguien le dijo que la traté de chorra, yo jamás la nombré. Mi denuncia fue por el extravío de la tarjeta”, aclaró Farro para "Socios del espectáculo".

Sobre los dichos de la hija de Jorge, Mónica lanzó: “Sí, yo iba a tener sexo con mi pareja a la cárcel. Pero otra cosa es que ella diga que yo iba a chup... pi... a Bahía Blanca”. Días atrás, la bailarina había expresado que esperaba un pedido de disculpas público por parte de la hermana de Rocío Rial.

La hija de Jorge Rial mencionó en un programa que estuvo mal con sus dichos, pero no se mostró arrepentida por sus exabruptos. Este miércoles por la mañana, Mónica dejó en claro que no aceptaba la disculpa: “Me está tratando de prostituta y eso no se lo permito a nadie”.

En el papel, compartido por Lío Pecoraro en una exclusiva del "Run Run del espectáculo", se expone que las afirmaciones fueron “desafortunadas, falsas, infundadas, denigrantes y mendaces”. Además, se mencionan los “daños” al honor y al nombre de la vedette, por lo cual se la intimó a realizar un pedido de disculpas público en los medios de comunicación.

Al parecer, la hija del conductor de "Argenzuela" deberá mostrarse verdaderamente arrepentida de los dichos contra la "angelita" para revertir su situación y frenar la bola de nieve que se desencadenó tras el infortunio del robo en el programa de Ángel De Brito que aún no tiene culpable claro.