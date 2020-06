Federales denunciados por robarle a un joven "delivery"

La Fiscalía de Puerto Madryn investiga la denuncia contra integrantes de la Policía Federal de esa ciudad por el robo a un repartidor de delivery cometido en la noche del último viernes.

En el procedimiento, efectuado por integrantes de la División de Investigaciones de la Policía de Chubut, se secuestró una camioneta, que pertenece a la Policía Federal. La causa está a cargo del fiscal jefe Daniel Báez, quien inició las actuaciones correspondientes.

Según informa Jornada, la denuncia la realizó un joven repartidor de delivery en una comisaría de esa ciudad, que pasó las actuaciones al Ministerio Público Fiscal

“Eran las 22 y estaba haciendo reparto cuando fui interceptado por personal de la Policía. Lo reconocí como de la Policía Federal, iban a bordo de una Ford Ranger gris. Descienden tres personas, tenían campera azul oscuro con las inscripciones de PFA en color amarillo. Iban de jean y zapatillas, con barbijos. Y tenían armas”, relató el joven sobre cómo fue interceptado por los policías federales con asiento en la ciudad del Golfo.

SALVO LA MOTO

El joven-víctima explicó que le sacaron el dinero: “Me hacen bajar de la moto y me ponen contra la camioneta. Me abren las piernas, los brazos. Y me dicen: “¿Tenés algo ilegal que te comprometa? ¿Una tuca?”. Yo les dije que no, y me dijeron que saque todo de los bolsillos. En ese momento me agarran la billetera y el celular y me sacan la plata. “Me dicen: “Si tenés 2 mil, zafas”, indicó el trabajador en su denuncia realizada en la comisaría local.

En su relato, sostuvo que “uno se hacía como que hablaba, según ellos, al Juzgado. Y me dijeron “te vamos a cagar a palo y te vamos a secuestrar la moto”. Yo en todo momento le decía que la moto no, que necesito la moto para trabajar. “Me dicen Esto muere acá nomás. Y se fueron con la plata”.

El adolescente, que trabaja haciendo delivery, llamó a la encargada de mensajería y luego fue a la comisaría a hacer la denuncia. “Solo quiero seguridad porque es una denuncia en contra de una fuerza de seguridad”, reclamó.

En las redes sociales hay relatos similares de adolescentes que son interceptados por integrantes de la Policía Federal y les sustraen el dinero. Desde la Fiscalía indicaron que si alguna persona sufrió algún hecho similar efectué la denuncia correspondiente ya sea en la comisaría más cercana, en la División de Investigaciones Policiales ubicada en calle Maíz 613 o se ponga en contacto con la Fiscalía al email fiscaliamadryn@gmail.com.