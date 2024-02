La periodista Fernanda Iglesias enfrentó a la diputada provincial Amalia Granata y recordó el calvario que vivió con el conductor Roberto Pettinato: "Él se metía en mi camarín y me metía la mano en la vagina".

Fernanda Iglesias dijo que Pettinato "se metía en mi camarín y me metía la mano"

La periodista enfrentó a la diputada provincial por decir que cuando trabajaba con Roberto Pettinato veía a muchas chicas que lo insinuaban y después denunciaron que las acosaba.

"Vos fuiste novia de Roberto", le planteó Amalia Granata. "Yo no fui novia de Roberto, fui acosada por él. Eso pasó. Él se metía en mi camarín y me metía la mano en la vagina, como si fuera una violación", rememoró Fernanda Iglesias, quien en varias oportunidades relató el calvario que vivió con el conductor.

"Te lo quiero decir en la cara. Porque es horrible que digas que escuchabas gemidos porque yo fui acosada por Roberto Pettinato en mi camarín. Se escuchaban ruidos, pero yo estaba siendo acosada", la enfrentó.

"Yo llegué a decirle una vez 'que vos quieras, no significa que yo quiera'", recordó Fernanda y aseguró que en aquella época no se daba cuenta de que se trataba de un acoso y pudo verlo recién años después. "Cuando se masturbó adelante mío, empecé a decirle a mi novio que me acompañara. Es terrible", se sinceró.

Tras continuar con su duro relato, la periodista volvió a cruzar a Amalia Granata: "Pienso qué le pasó en el camino... porque empezó de una manera siendo totalmente libre y ahora es bastante de derecha".

"Yo veía cómo se le tiraban... Había dos que le gateaban y después salieron en la tele diciendo que las acosaba", sentenció la diputada, sin dar nombres pero insinuando que una de esas mujeres era Josefina Pouso. "Puede ser que un día tuvieran ganas de franelearlo y al otro no. Vos estás sugiriendo que ellas mintieron", le respondió Fernanda Iglesias.