Ferro dio tregua a su dominio, pero llegó puntero al receso de Navidad

Cedió ante Quimsa y Regatas en el Héctor Etchart y, aún así, sigue en lo más alto de la LNB con 11 triunfos y tres caídas. La Unión también llegó a 11 victorias y Boca tiene 10, pero siete derrotas.

La previa al receso por Navidad en la Liga Nacional de Básquet 2025-2026 tuvo 15 duelos de alto voltaje, con resultados cerrados y sorpresivos y la certeza de que el torneo es de los más parejos de la última década porque hubo más triunfos visitantes que locales (ocho contra siete) y hasta el líder indiscutido sucumbió ante su gente.

Ferro sigue siendo el puntero de la tabla de posiciones con 11 triunfos y tres derrotas, de las cuales dos las sufrió esta semana ante Quimsa 92 a 89 y Regatas Corrientes 79 a 77 en el Héctor Etchart.

La supremacía del equipo dirigido por Federico Fernández es tal que se mantiene en lo más alto, más allá de que La Unión de Formosa, con su sonrisa sobre Obras como local, también llegó a las 11 alegrías. La diferencia es que perdió dos cotejos más (5).

El Fantasma, que además venció a San Lorenzo 92 a 70 en su gira por Buenos Aires, quedó quinto, por detrás de Obras y Oberá, con ocho triunfos y cinco caídas. El Tachero, a pesar de su mencionado traspié con los formoseños, doblegó a los misioneros 78 a 66 y ambos ostentan una marca de nueve alegrías y cinco derrotas. El elenco de Fabio Demti, antes de ceder con el club del barrio porteño de Núñez, dio el gran golpe de la semana en la Bombonerita frente a Boca, el último bicampeón, 80 a 70.

El parate se extiende hasta el 25 de diciembre. La actividad se reanudará el día 26 con tres duelos (Obras vs Platense; La Unión vs San Martín; e Instituto vs Atenas) y habrá actividad hasta el 29 de diciembre. El receso por Fin de Año, en tanto, será hasta el 6 de enero.

Resultados de la semana 12

Ferro 89-92 Quimsa

San Lorenzo 70-92 Regatas Corrientes.

Boca 70-80 Oberá.

Unión 80-87 Instituto.

Independiente 88-86 Racing de Chivilcoy.

Gimnasia 86-78 Quimsa.

Ferro 77-79 Regatas Corrientes.

Atenas 75-70 Racing de Chivilcoy.

La Unión 88-77 Obras.

Olímpico 94-88 Platense.

Oberá 66-78 Obras.

Peñarol 76-87 Independiente.

Unión 95-84 Argentino de Junín.

Instituto 78-87 Racing de Chivilcoy.

Quimsa 91-74 Platense.

Quinteto ideal – Semana 12

Manuel Buendia - Atenas (1-1) 21,0 puntos, 5,0 rebotes y 5,0 asistencias.

Sebastián Lugo - Regatas Corrientes (2-0) 20,5 puntos, 9,5 rebotes y 26,0 de valoración.

Ramiro Ledesma - Atenas (1-1) 23,0 puntos, 7,5 rebotes y 2,5 recuperos.

Derrick Woods - Platense (1-2) 21,0 puntos, 8,7 rebotes y 28,7 de valoración.

Deoin McClenton - Racing (CH) 1-2 17,3 puntos, 10,7 rebotes y 27,3 de valoración.

Fixture de la semana 13

Viernes 26/12 – 20:05 I Obras vs Platense.

Viernes 26/12 – 21.30 I La Unión vs San Martín.

Viernes 26/12 – 22.10 I Instituto vs Atenas.

Sábado 27/12 – 19.00 I Quimsa vs Olímpico.

Domingo 28/12 – 22.10 I San Lorenzo vs Obras.

Lunes 29/12 – 20.00 I Ferro vs Boca.

Lunes 29/12 – 21.30 I Racing vs Argentino.

Lunes 29/12 – 22.10 I Regatas vs San Martín.