Festejo municipal en la Dirección de Derechos para Personas con Discapacidad

El intendente reafirmó el compromiso de avanzar en políticas públicas inclusivas y ratificó el proyecto para la sede propia sobre Avenida Constituyentes.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia celebró este miércoles el 21° Aniversario de la Dirección General de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad. El acto central contó con la presencia del intendente, Othar Macharashvili; la secretaria de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda; y la directora general del área, Luciana Bordón; además de miembros del gabinete municipal, equipos técnicos y familias de la comunidad.

Durante el encuentro, las autoridades repasaron los logros alcanzados a lo largo de más de dos décadas de labor ininterrumpida y trazaron los desafíos prioritarios para continuar jerarquizando la atención, garantizar la contención social frente al contexto económico actual y consolidar un modelo social basado en la autonomía y los derechos humanos.

Macharashvili destacó la trayectoria del área y ratificó la decisión política de “avanzar en la infraestructura propia para consolidar un polo de atención accesible en la ciudad. Reiteramos los compromisos y nos hacemos cargo de los desafíos”.

Añadió el mandatario que “en esta área se está trabajando mucho y debemos seguir jerarquizándola. Gracias a las gestiones del equipo, se logró que Provincia nos ceda en comodato el edificio de la Avenida Constituyentes; el proyecto ya está elaborado y valorizado, y estamos prestos a intervenirlo con la mayor rapidez para que esta Dirección General pueda funcionar en su casa propia, interactuando con el Centro de Día y consolidando un núcleo más accesible para todos”, expresó.

Asimismo, el intendente puso en valor el esfuerzo de los profesionales y la contención frente al complejo panorama socioeconómico.

“Hoy, muchas familias sufren la falta de empleo y de obra social, interrumpiendo tratamientos esenciales, por lo que nos está costando sostener todo ese acompañamiento en red entre el Estado y las organizaciones, pero asumimos la responsabilidad de buscar recursos para fortalecer los sueldos y retener a nuestros profesionales. Valoro profundamente lo que se viene haciendo desde hace 21 años y tenemos el compromiso de seguir trabajando juntos, garantizando las políticas públicas que nuestros vecinos necesitan”, sostuvo.

Por su parte, Miranda resaltó que “es una satisfacción enorme que mi primer acto como secretaria sea junto a todo el equipo, nuestros usuarios y sus familias, quienes son fundamentales en la construcción de cada política pública”.

La funcionaria añadió que “hacemos propio el lema 'Nada de nosotros sin nosotros'. Desde el Municipio entendemos la discapacidad desde el modelo social: las barreras no las tiene la persona, sino que las genera la sociedad. Por eso es clave la labor cotidiana de esta Dirección en escuelas e instituciones, transformando miradas y promoviendo la accesibilidad en cada espacio”, manifestó la funcionaria.

Finalmente, Bordón remarcó que “hablar de discapacidad nos invita a reflexionar sobre las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas que atraviesan las vidas de las personas, preguntándonos qué barreras seguimos produciendo y qué responsabilidades tenemos como Estado para transformarlas. Promover derechos es construir oportunidades, fortalecer la participación y reconocer la diversidad de sujetos con capacidad de decidir sobre sus propias vidas”.