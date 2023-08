Fin del amor: ¿De Paul le rogó a "Tini" no separarse?

Hace dos días, "Tini" Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron su separación en sus respectivas cuentas de Twitter, con sendos comunicados idénticos. “Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas”, es una de las frases que se destaca de la publicación realizada en paralelo durante la noche del martes. En las últimas horas se conocieron esos detalles previos a la ruptura.

Juan Etchegoyen contó cómo la ex pareja transitó ese momento y detalló cómo fue esa última conversación entre el futbolista y la cantante. “Yo no quiero decir que la ruptura fue escandalosa porque tampoco me dicen eso, ahora acá hubo una persona que dejó de amar a la otra, y esa persona es "Tini", lo digo con respeto, es la información que tengo para contar, ella decidió romper el vínculo”, dijo.

“Y esto que digo no es para ponerlo a Rodrigo de victima ni nada que se le parezca, nadie está obligado a amar, pero tampoco digamos que fue un mutuo acuerdo cuando no fue así según mi data”, agregó Etchegoyen antes de revelar más detalles.

En ese sentido, el periodista aseguró que: “A mí lo que me dicen es que la ruptura se definió la semana pasada en Madrid, ellos se juntaron para planear el mensaje que querían dar, Rodrigo está muy triste y trató de convencerla a Tini de no terminar, él está súper enamorado de ella”, dijo al respecto el presentador del ciclo digital de la radio.

Y concluyó: “Y déjenme decirles también una sensación que tengo después de la información que obtuve, no hay ninguna posibilidad de una reconciliación, y les aseguro que solo cuento el 10% de lo que me dijeron sobre el final de la relación, prefiero contar poco y que se entienda, y no difundir datos sensibles que no conducen a nada”.