Finalizó reparación del sistema calefacción de la Escuela Nº 29

Este martes concluyó la reparación de todo el sistema de calefacción de la Escuela Provincial Primaria Nº 29 “Juana Manso” de Caleta Olivia, una de las obras que desde hace muchos años venía reclamando la comunidad educativa.

La empresa DyC Servicios que se la había adjudicado mediante licitación del Consejo Provincial de Educación (CPE), hizo formal entrega de los trabajos certificados por Distrigas a las autoridades de la Dirección Regional Zona Norte del CPE encabezadas por las profesoras María Mercedes Barrionuevo (directora general) y Magdalena Paredes (secretaria del área técnica).

Las mismas estuvieron acompañadas por la directora y vice del establecimiento ubicado en el barrio 3 de Febrero, Cintia Mena y Sonia Fernández.

El edificio fue construido hace aproximadamente medio siglo y hubo que cambiar cañerías, colocar nuevos equipos y reparar otros del doble sistema de calefacción (por aire y por radiadores de agua) dado que por muchos años no hubo trabajos de mantenimiento.

Durante el presente ciclo lectivo tuvieron que suspenderse las clases por más de un mes y para evitar que el alumnado dejara de recibirlas, se buscaron escuelas alternativas.

En los momentos más críticos, es decir durante los meses de otoño e invierno, los padres y madres e incluso el gremio docente (ADOSAC) fueron protagonistas de fuertes críticas e incluso de movilizaciones de protesta contra el gobierno de Claudio Vidal y las autoridades del CPE.

Finalmente hoy finalizaron los problemas de calefacción y también de iluminación ya que se colocaron nuevos reflectores en el SUM la novedad fue dada a conocer en horas de la mañana, justamente cuando se realizaba el acto de egreso del alumnado de séptimo grado.

De acuerdo a lo manifestado a El Patagónico por la profesora Magdalena Paredes, ya fueron intervenidos nueve edificios escolares en Caleta Olivia que presentaban problemas de calefacción e infraestructura y se espera realizar obras en otros establecimientos durante el receso escolar de verano