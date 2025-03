Finalmente, Olga Norambuena se reincorpora al Correo

Olga Narambuena fue la única empleada desafectada del Correo en Trelew apenas comenzó el ajuste del gobierno de Javier Milei y es la única mujer en esa dependencia.

Fueron meses difíciles, pero Olga siempre mantuvo su espíritu alegre e incluso bromeó con que perdió kilos durante estos meses de lucha.

La mujer fue desafectada del Correo Argentino con sede en Trelew hace 10 meses y es la única empleada mujer.

La última propuesta que recibió fue tener aportes y obra social para ella y su hija con Síndrome de Down, pero que no preste servicios presencialmente. Olga se negó rotundamente.

“Yo no quería cobrar un sueldo sin cumplir funciones; no quería ser ñoqui porque no es lo que le quiero enseñar a mi hija que el día de mañana va a trabajar, si sus terapias y todo va bien”, dijo Olga a Jornada.

Este jueves 13 de marzo, recibió el telegrama que la convoca a partir del lunes, entre las 11 y 13 horas, a recibir tareas en el Correo Argentino.

“No caía y recién a la noche fueron lágrimas de alegría, luego de varias horas. El telegrama habla de un englobe de tareas corporativas, no solo las tareas pymes que yo tenía. Por eso los abogados están trabajando en un escrito porque hay muchas cosas que piden y que aún no estoy capacitada, pero espero que se me brinden las capacitaciones correspondientes”, manifestó.

Dijo que se encuentra muy ilusionada por volver. “Tengo la mejor intención de hacer mi trabajo como lo hice por 18 años y a la espera de que los clientes me acepten nuevamente, siempre a disposición de ellos”, finalizó.