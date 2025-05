Fito Páez afirma que "nunca fui kirchnerista"

“No me arrepentí de eso, pero fue un error”. Casi catorce años después, el músico argentino Rodolfo “Fito” Páez aludió a la carta que publicó en 2011 luego de la victoria de Mauricio Macri en las elecciones a jefe de Gobierno de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En aquel texto, publicado en julio de 2011, el artista planteaba que le daba asco la mitad de Buenos Aires en alusión a los votantes que habían apoyado al candidato del PRO que horas antes había superado por casi 20 puntos a Daniel Filmus en las urnas.

En un reportaje concedido a la periodista Julia Mengolini en Futurock, la leyenda del rock nacional abordó la polémica a dos días de las elecciones legislativas porteñas sin pelos en la lengua. “No me arrepentí de eso, pero fue un error. Y también hubo un ánimo de pelear que yo lo expuse. Después de eso, se vino todo. Ahí comenzó una debacle que llegó hasta el día de hoy... Hoy esa carta es un cuento para niños”, bromeó, al comparar sus palabras de entonces con la verborragia pública actual.

“Fito” aseguró que aquel escrito publicado originariamente en el diario Página 12 provocó un “desencuentro”, una “mala interpretación” que este viernes intentó desanudar. “Yo nunca fui kirchnerista, nunca fui peronismo, no había ningún ismo, mi escuela es el rock and roll; entonces se generó todo un run run de ver si lo llamo o no que a mí no me interesaba”, agregó.

Y bromeó: “En realidad lo hice para enamorarte a vos”.

Su interlocutora, Mengolini, periodista y militante kirchnerista, fue pareja de Páez y el reportaje estuvo repleto de mensajes ocultos y no tanto sobre la relación de pareja que mantuvieron, hasta el punto que el artista espetó: “Tenías que hacer todo público, ¿viste cómo sos, Julia?”.

En rigor, Páez ya había expuesto públicamente que no pertenece a ningún “istmo” -como alusión a un partido político o ideología determinada- al escribir “Al lado del Camino”, en 1999, como parte de su disco Abre, que ganó el premio a la mejor canción de rock en los Grammy Latino del 2000.

El autor del disco argentino más vendido de la historia (”El Amor después del amor”) recordó que aquella carta de 2011 lo obligó a muchas cosas y le trajo “pros” y “contras”.

“Tuvo algunas cosas muy buenas. Yo desde que tengo conciencia soy el puto, falopero y comunista, pero lo escribí desde la cultura del rock. El único que lo vio como el hecho más rockero dentro del rock fue el decano de filosofía de Córdoba”, recordó.

“Y por otro lado también era algo de andar por la calle, me ven y ya saben lo que pienso, pero cuando ustedes me están mirando saben también lo que yo pienso de ustedes y es gracioso, aunque eso lo estoy disolviendo, no me gusta”, continuó.

Páez, uno de los músicos más convocantes de la escena actual, dijo que una persona cuando crece, se desarrolla, tiene hijos empieza a ver la vida de otra manera, desde otro punto de vista. “La política es la guerra a través de otros medios, me interesan más esos puntos de vista”, dijo.