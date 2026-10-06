Flor de la V respondió al furioso descargo de Diego Leuco

Diego Leuco muy enojado con Flor de la V y Damián Rojo, por una versión sobre La Peña de Morfi: le respondieron irónicamente.

La televisión argentina volvió a quedar atravesada por un fuerte cruce entre periodistas y conductores luego de que una información sobre el futuro de uno de los programas más conocidos de Telefe generara repercusiones dentro y fuera de la pantalla. La situación rápidamente escaló y tuvo como protagonistas a Diego Leuco, Flor de la V y Damián Rojo.

Todo comenzó cuando en el ciclo conducido por Florencia de la V, se difundió la versión de que La Peña de Morfi, Telefe, llegaría a su final a fines de noviembre. La información provocó la reacción de Leuco, quien conduce el programa junto a un importante equipo de producción.

El periodista expresó su enojo al aire de Antes Que Nadie, por Luzu TV, y apuntó especialmente contra el impacto que este tipo de versiones puede generar en quienes trabajan detrás de cámara. En ese sentido, reclamó públicamente una rectificación.

La respuesta de Flor de la V a Diego Leuco

La conductora no dejó pasar las declaraciones y respondió en su programa. Además, recordó una situación que ella misma había atravesado cuando formaba parte de Intrusos, señalando que en aquel momento también había manifestado su enojo por haberse enterado de una decisión relacionada con su trabajo a través de los medios: “A mí lo que me molestó fue no enterarme por el canal”, explicó Flor de la V al recordar aquella experiencia.

Sin embargo, defendió la información difundida en su ciclo y cuestionó la reacción de Leuco. “La gente siempre se queda sin trabajo, es así. A veces te enteras como corresponde, otras no. No siento que hayamos hecho nada malo. Me sorprendió este descargo”, expresó.

Damián Rojo también respondió

Damián Rojo, quien había brindado la información sobre el futuro del ciclo de Telefe, también decidió contestarle al conductor. El periodista aseguró que no tuvo intención de perjudicar a sus colegas y recordó que incluso se había comunicado directamente con ellos: “Uno no quiere tener razón cuando un compañero se queda sin laburo porque sabemos lo que es. Yo lo conozco a Diego, lo quiero. Ese día, le escribí a él y a Zampini”, manifestó.

Además, Rojo respondió con ironía a la crítica de Leuco y parodió la payada que el conductor había realizado a modo descargo el domingo en La Peña: “Me tratas de mentiroso y eso es falta de respeto. Yo solo diga verdades y apenas conté un chimento. De adentro fue la primicia y lo digo muy sincero, si molesta la noticia, no maten al mensajero”.

En medio de la polémica, el periodista sostuvo que la información que recibió posteriormente indicaba que La Peña de Morfi no terminaría a fin de año, sino que continuaría durante el verano. Así, el fuerte enfrentamiento entre los protagonistas quedó atravesado por una incógnita sobre el futuro del ciclo de Telefe y por las distintas versiones que circularon en los últimos días.

El descargo completo de Diego Leuco en AQN: Furioso por la fakenew

Durante su intervención en el programa, Diego Leuco cuestionó lo que definió como “hate en los medios de comunicación” y remarcó las consecuencias que puede tener la difusión de una noticia vinculada con una posible pérdida de puestos laborales.

“Quiero pedir, en realidad exigir, un pedido de disculpas formal por parte del programa que conduce Flor de la V”, manifestó Leuco. Además, aclaró que su reclamo no estaba relacionado únicamente con su situación laboral ni con la de su coconductora, sino con las personas que forman parte de la producción. “Hay 50 familias enteras que viven y comen gracias a La Peña”, sostuvo el conductor, poniendo el foco en los trabajadores que no tienen exposición pública.

En la misma línea, hizo referencia a quienes desarrollan sus tareas fuera de cámara y lanzó una de las frases más contundentes de su descargo: “Lo que no aparece en cámara, lo que no tiene el glamour, lo que no tiene el privilegio, lo que no tiene el sueldo de un conductor es un grupo de personas que se rompen el orto para laburar”.

Leuco sobre el final había pedido separar el conflicto profesional de su opinión personal sobre Florencia de la V. “Apelo a la honestidad de Flor de la V”, expresó, antes de remarcar que la considera “una gran conductora” y volver a solicitar disculpas para el equipo de La Peña de Morfi. Algo que no sucedió en el ciclo vespertino, sino que despertó nuevamente el enfrentamiento.