"Florecerán Pañuelos": Comodoro se sumó a la campaña nacional por la memoria

En el marco de los 50 años del golpe de 1976, este lunes se realizó una actividad colectiva en el CIP que reunió a organizaciones, instituciones y vecinos. Este martes continuarán las intervenciones y la movilización central.

En el contexto del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y al cumplirse 50 años del golpe cívico militar de 1976, en Comodoro Rivadavia se llevaron adelante distintas propuestas orientadas a sostener la memoria colectiva. Entre ellas, se destacó una jornada de bordado de pañuelos blancos realizada el sábado en el Centro de Información Pública (CIP).

La actividad se inscribió en la campaña nacional “Florecerán Pañuelos”, impulsada por organismos de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y convocó a una amplia participación de organizaciones sociales, gremios, estudiantes y vecinos.

Durante la jornada, los asistentes intervinieron pañuelos con nombres, frases, símbolos y dibujos, en una propuesta colectiva centrada en la memoria y el compromiso con los derechos humanos. La iniciativa fue organizada de manera conjunta por diversas instituciones, entre ellas la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a través de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y el Colegio Profesional de Psicólogos y Psicólogas de Chubut.

imagen

“La actividad fue una iniciativa de la campaña nacional y nos sumamos a una agenda común por el 50º aniversario del golpe”, explicó la licenciada María Eugenia Gómez Maidana.

Según se informó, durante la jornada se confeccionaron más de 50 pañuelos con el acompañamiento de la tallerista Laura Almonacid, quien coordinó la propuesta desde la Secretaría de Cultura de Rada Tilly. En paralelo, se desarrolló una muestra alusiva a las cinco décadas del golpe en la biblioteca del CIP.

Las actividades continuarán este martes con una intervención prevista a las 16 horas frente a la Policía Federal, sobre avenida Rivadavia. Luego, a las 17, se realizará el acto central y la movilización en la plaza Kompuchewe.

Los pañuelos elaborados durante el encuentro serán exhibidos en la marcha como parte de las expresiones colectivas de memoria y reivindicación.