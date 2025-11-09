Franco Colapinto finalizó 15º en el Gran Premio de Brasil

El piloto argentino, con Alpine, corrió en el circuito de Interlagos, en San Pablo. La victoria fue para el inglés Lando Norris, que se afirma en la punta del campeonato.

El piloto argentino Franco Colapinto, que esta semana renovó su vínculo con Alpine para 2026, finalizó este domingo en el 15º puesto durante el Gran Premio de Brasil, que la Fórmula 1, corrió en el autódromo de Interlagos, en San Pablo.

La victoria quedó en poder del británico Lando Norris (McLaren), seguido del italiano Andrea Antonelli (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El piralense volvió a demostrar su crecimiento en la categoría reina del automovilismo. En la partida, logró avanzar algunas posiciones y mantenía un buen ritmo cuando fue tocado por el inglés Lewis Hamilton en la recta principal. El incidente le dañó la rueda trasera izquierda, aunque pudo continuar sin mayores complicaciones.

A partir de allí, Colapinto mantuvo un desempeño sólido con su Alpine, intentando acercarse a la zona de puntos. Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el 15° lugar, en una actuación que volvió a mostrar su capacidad para mantenerse competitivo ante pilotos más experimentados.

Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, cerró una gran carrera y logró sumar un punto al finalizar décimo, lo que representó un resultado valioso para Alpine tras un fin de semana complicado.

Por su parte, Lando Norris reforzó su liderazgo al quedarse con la 21ª fecha de la temporada, donde su principal rival por el título, su compañero australiano Oscar Piastri, fue quinto; y los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), decimotercero y decimocuarto, respectivamente.

A falta de tres carreras y un sprint, Norris lidera ahora con 390 puntos -24 más que Piastri; y con 49 sobre Verstappen-, después de ganar una carrera que su compatriota George Russell (Mercedes) acabó cuarto.La próxima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 será el Gran Premio de Las Vegas, que se correrá del 20 al 22 de noviembre, en un circuito urbano que promete un espectáculo único bajo las luces del desierto estadounidense.