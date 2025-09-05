Franco Colapinto quedó 20º en la segunda práctica de Monza

El piloto argentino de Alpine se subió a su monoplaza para la prueba número 2 y terminó con un tiempo de 1’21”564/1000.

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo este viernes un complicado comienzo en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y terminó 20° en la segunda práctica. Su equipo, Alpine, quedó relegado al fondo de la grilla durante toda la jornada en el circuito de Monza. La última tanda de ensayos -de este sábado- y la clasificación definirán el panorama antes de la carrera.

En la primera práctica, Colapinto cedió su monoplaza al rookie Paul Aron, quien terminó 20° con un tiempo de 1’22”153/1000, medio segundo más lento que su compañero Pierre Gasly, ubicado 18° con 1’21”653/1000.

Ya en la FP2, el piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, volvió a pista y completó 30 vueltas, pero solo pudo marcar 1’21”564/1000, que lo dejó en el puesto 20. Gasly mejoró levemente con 1’21”102/1000, aunque quedó apenas 0’291/1000 por detrás del 17° tiempo de Liam Lawson y a 1’224/1000 de la mejor vuelta del día.

La primera tanda fue dominada por Lewis Hamilton con 1’20”117/1000, seguido por Charles Leclerc. En la segunda sesión, Lando Norris se impuso con 1’19”878/1000, superando al piloto de Ferrari por solo 0.083 segundos.

El único que quedó detrás de Colapinto en los tiempos fue Andrea Kimi Antonelli, que se vio obligado a detenerse tras un accidente en los primeros minutos.

Este sábado, desde las 7:30 -hora de Argentina- se realizará la tercera práctica, mientras que la clasificación dará comienzo a las 10:55.